Immer wieder wurden auch im Jahr 2018 die Daten von Internet-Nutzern gestohlen und missbraucht. Und immer wieder haben auch wir in diesem Zusammenhang auf die Notwendigkeit hingewiesen, möglichst sichere Passwörter zu verwenden. Was hat es gebracht? Offenbar nicht viel, wenn man sich das Ranking des US-Sicherheitsunternehmens Splashdata betrachtet.

Das Unternehmen hat zum achten Mal für das abgelaufene Jahr die am häufigsten entwendeten und dann im Netz aufgetauchten Passwörter ermittelt. Es sind damit die schlechtesten Passwörter der Welt. Auf dem ersten Platz landet - wie schon in den letzten fünf Jahren zuvor - der Passwort-Alptraum eines jeden Admins: 123456.

Auf dem zweiten Platz folgt - ebenfalls erneut: password.

Keine Fake-News: Donald Trump ist mit dabei

Und gibt es Neuzugänge im Ranking? Ja - so findet sich auf Platz 23 beispielsweise der Name "donald". Damit platziert sich der Vorname des aktuellen US-Präsidenten auf Platz 23 der am häufigsten verwendeten Passwörter. "Sorry, Mr. President, aber das ist keine Fake-News - den eigenen oder einen geläufigen Namen als Passwort zu verwenden, ist eine gefährliche Entscheidung", erklärt Splashdata-Chef Morgan Slain.

Online-Kriminelle verwenden bei ihren ersten Versuchen, ein Konto zu knacken, oft Promi-Namen und beliebte Begriffe. Eben weil sie wissen, dass solche Begriffe und Namen gerne und häufig als Passwörter verwendet werden.

Splashdata geht davon aus, dass ungefähr 10 Prozent aller Nutzer zumindest einen der Begriffe aus der Liste der 25 schlechtesten Passwörter des Jahres schon mal als Passwort verwendet haben. Etwa 3 Prozent sogar den Begriff auf Platz 1, also 123456.

Die schlechtesten Passwörter des Jahres 2018

Bei der folgenden Liste wurden über 5 Millionen Passwörter ausgewertet, die im Jahr 2018 im Netz geleakt sind und die von Nutzern in Nordamerika oder West-Europa stammen. Und das sind die 25 schlechtesten Passwörter des Jahres 2018 (in Klammern die Platzierung im Vorjahr)



1 123456 (1)

2 password (1)

3 123456789 (6)

4 12345678 (3)

5 12345 (5)

6 111111 (Neu)

7 1234567 (8)

8 sunshine (Neu)

9 qwerty (4)

10 iloveyou (10)

11 princess (Neu)

12 admin (11)

13 welcome (12)

14 666666 (Neu)

15 abc123 (15)

16 football (9)

17 123123 (17)

18 monkey (13)

19 654321 (Neu)

20 !@#$%^&* (Neu)

21 charlie (Neu)

22 aa123456 (Neu)

23 donald (Neu)

24 password1 (Neu)

25 qwerty123 (Neu)

Lesen Sie auch: Die besten Passwort-Manager für PC