Der taiwanische Hersteller Asus hat im Rahmen der CES 2023 seine neuesten Entwicklungen vorgestellt. Das umfassende Portfolio soll für jeden das passende Produkt bieten und die gesamte Branche weiter vorantreiben. Besonders auffällig sind neben den mobilen PCs mit 3D-Funktion, die ProArt Displays, die Chromebox 5 oder etwa die neuen Mini-PCs. Auch im Bereich Umwelt, wo unter anderem mehr nachhaltige Materialien bei der Herstellung und Verpackung der Produkte verwendet werden, habe man zugelegt, sagt Asus.

Innovationen für Kreative und Gamer

Die Asus Spatial Vision Technologie schafft es eindrucksvolle 3D-Erlebnisse auf einem Laptop darzustellen, ohne dass eine Brille erforderlich ist. Die "Naked-Eye" 3D-OLED-Technologie nutzt dazu eine Lentikularlinse sowie eine Eye-Tracking-Kamera, die auf dem Display für jedes Auge ein eigenes Bild und so autostereoskopisches 3D erzeugt. Die Benutzer können freilich mühelos zwischen 2D und 3D wechseln.

Asus kündigt im Bereich Software zudem den ProArt Creator Hub 2.0 an, der nicht nur neue Anpassungen für Adobe-Apps sondern auch für Produktivitäts-, Unterhaltungs- und Content-Creation-Apps zulässt. ProArt Creator Hub 2.0 wird für alle Studiobook-, Zenbook- und Vivobook-Modelle mit Asus Dial, Asus DialPad oder Asus ScreenPad Plus erhältlich sein - ebenso für die ProArt-Mäuse und alle Asus-Touchscreen-Monitore.

Asus ProArt Studiobook 16 3D OLED

Das ProArt Studiobook 16 3D OLED (H7604) ist laut Asus die weltweit erste mobile 3D-OLED-Creator-Workstation. Das scharfe 3,2K 3D OLED-Display mit 3.200 x 2.000 Pixeln und 120 Hz nutzt die Asus Spatial Vision Technologie um per Tastendruck 2D-Inhalten in immersive 3D Inhalte in Echtzeit umzuwandeln. Das zertifizierte, farbgenaue 16 Zoll OLED-Panel verspricht atemberaubende Details und lebendige Farben. Es verfügt zudem über adaptives Dimming, um die Lebensdauer des Displays zu maximieren. Wer ein konventionelles Display bevorzugt, kann auch ein herkömmliches 2D-OLED-Touchscreen-Panel ordern.

Für die interne Leistung sind ein Intel Core i9-13980HX-Prozessor der 13. Generation, Grafikpower mit Nvidia GeForce RTX 40, bis zu 64 GB Arbeitsspeicher sowie ultraschneller SSD-Speicher zuständig. Im zweiten Quartal 2023 soll die ProArt Studiobook 16 OLED-Familie zudem um ein Modell mit Nvidia RTX pro GPU erweitert werden. Nach außen leisten zwei Thunderbolt 4-Anschlüsse mit bis zu 40 Gbit/s zeitgemäße Übertragungsarbeiten und werden von zwei USB 3.2-Ports, DisplayPort, HDMI 2.1 sowie einem 2,5 GBit RJ45-Port und WiFi 6E unterstützt.

Das Asus ProArt Studiobook 16 3D OLED kommt im edlen Mineral Black Finish und kann das Display in einen beliebigen Winkel von bis zu 180 Grad flach auf die Tischplatte legen. Weitere Features sind die Asus IceCool Pro Kühltechnologie, die mit leisen 40 db die i9 CPU kühlt und trotz Hochleistung konzentriertes Arbeiten ermöglichen soll.

Vivobook Pro 16X 3D OLED

Auch das Asus Vivobook Pro 16X 3D OLED (K6604) verfügt über die 3D Spatial Vision-Technologie und ist mit den inneren Werten des Studiobooks bei RAM, CPU und Grafik ausgestattet. Ein SSD Platz statt zwei oder ein Standard SD-Slot und das Gehäuse machen hier den wesentlichen Unterschied aus. Farblich ist es in Black und Cool Silver lieferbar.

Zenbook Pro 16X OLED

Das Asus Zenbook Pro 16X OLED ist das bisher leistungsstärkste Zenbook und verfügt über einen Intel-Prozessor mit Supernova System-on-Module (SoM)-Design von Asus. Diese Modul-Packaging-Technik reduziert die Kernfläche des Motherboards um 38 Prozent und erhöht damit die Kühlungseffizienz des Systems. Der gewonnene Platz kommt dem Grafikchip zugute, der so mehr Stabilität bei höherer GPU-Leistung bietet. Die verwendete Flüssigmetall-Wärmeleitpaste senkt zudem die Temperatur im Hochleistungsbetrieb um 7 Grad Celsius und lässt eine Gesamt-TDP (Thermal Design Power) von bis zu 155 Watt zu.

Das Asus Supernova SoM-Design in Kombination mit dem Intel Core i9-13905H Prozessor, der Nvidia GeForce RTX 40 Series Laptop GPU sowie 32 GB LPDDR5X DRAM ermöglichen eine hohe Leistung und ideale Voraussetzungen für problemlose Videobearbeitung und 3D-Renderings. Das Zenbook Pro 16X OLED verfügt darüber hinaus über einen OLED HDR NanoEdge Touchscreen im 16:10 Format, der 3,2K Auflösung und 120Hz Bildwiederholfrequenz liefert.

Active Aerodynamic System Ultra (AAS) hebt die neigbare Tastatur beim Aufklappen in einen komfortablen Schreibwinkel und ermöglicht gleichzeitig eine verbesserte Systemkühlung. Darüber hinaus ermöglicht das innovative Asus Dial die präzise Touch-Steuerung kreativer Parameter in Adobe und vielen weiteren Anwendungen mit den Fingern, während das größere Asus NumberPad (Bild) mit haptischem Feedback und verbesserter Druckempfindlichkeit die Eingabe von Zahlen erleichtert.

Zenbook Pro 14 OLED und 14X OLED

Das leichte Zenbook Pro 14 OLED verbindet erstklassige Leistung und Grafik in einem 18 mm dünnen Gehäuse. Ein neu entwickelte NanoEdge Dolby Vision OLED-Display liefert mit seiner 2,8 K-Auflösung (2.880 x 1.800) Pixeln bei 120 Hz ruckelfreie Videos und lebendige Farben. Es ist Pantone-validiert und verspricht mit seinen DCI-P3-Farbraum von 100 Prozent Kinoqualität. Selbst das kleine 14-Zoll-Zenbook kommt mit dem i9-13900H Prozessor und Nvidia GeForce RTX 40-Grafik in Studioqualität. Hinzu kommen 16 GB schneller DDR5-RAM, ein Steckplatz für ein maximal 32 GB SO-DIMM und eine 2 TB SSD.

Das Zenbook 14X OLED ist als mobiler Allrounder in zwei optischen Variationen positioniert. Auffällig ist das dünne und leichte Gehäuse in Sandstone Beige. Bei der Version besteht der Deckel aus einer neuen umweltfreundlichen PEO-Beschichtung (Plasma Electrolytic Oxidation), die eine keramikähnliche Oberfläche und eine bisher einzigartige steinähnliche Haptik erzeugt. Bei der Version in Inkwell Gray wurde diese Technik nicht verwendet

Im Inneren arbeitet die gleiche CPU wie im Pro-Modell. Als Display hat Asus ein 14,5-Zoll OLED in NanoEdge-Technologie verbaut, welches im 16:10-Seitenverhältnis HDR-Qualität mit 2,8 K-Auflösung bietet. Eine Nvidia GeForce RTX 3050 Grafikkarte berechnet die Bilddaten. 32 GB LPDDR5-Arbeitsspeicher und eine 1 TB große PCIe 4.0 SSD garantieren flottes Speichern.

ExpertBook B9 OLED - ganz aus Metall

Das ExpertBook B9 OLED wurde unter einem umweltbewussten Herstellungsprozess ganz aus Metall gefertigt. Die Produktionsmaterialien konnten um bis zu 29 Prozent reduziert und die Herstellungszeit um bis zu 75 Prozent verkürzt werden, teilt Asus weiter mit. So konnte die Energieeffizienz maximiert und ein leistungsstarkes Endprodukt mit weniger Ressourcen und minimaler CO2-Emissionen hergestellt werden.

Das ExpertBook B9 OLED setzt auf Intel-CPUs der 13. Generation mit vPro-Plattform. Es verfügt über ein aktualisiertes 2,8K-Display, ein effektives Kühlsystem mit intelligenter Staubentfernung für mehr Ruhe. Verbessert wurden gegenüber dem Vorgänger die FullHD-IR-Kameraauflösung und das Touchpad. Es soll laut Asus durch die Magnesium-Lithium-Legierung eines der leichtesten 14-Zoll-Business-Notebooks der Welt sein.

Das nach US-Militärstandard zertifizierte ExpertBook B9 OLED bietet Sicherheit und Privatsphäre durch NFC-Anmeldung, Gesichtserkennung, Kensington Lock, Webcam-Abdeckung und Fingerabdrucksensor. Eine LED auf dem Deckel leuchtet automatisch auf, wenn der Nutzer beschäftigt ist. Auf dem neuesten Stand ist auch die Anschlussvielfalt, unter anderem mit zwei Thunderbolt 4-Ports.

Chromebook für Arbeit und Spiele

Das Asus Chromebook Vibe CX34 Flip (CX3401FBA) vereint realistische Grafik mit beeindruckender Leistung unter ChromeOS. Das WUXGA-Display nutzt das aktuelle 16:10 Format bei Gamer-tauglichen 144 Hz. Ein 360 Grad ErgoLift-Scharnier, einer Anti-Ghosting-Tastatur mit Vier-Zonen-RGB-Beleuchtung und WiFi 6E sorgen für schnelle Reaktionen. Darüber hinaus verfügt es über ein robustes Gehäuse und ein unverwechselbares Pearl White-Finish sowie orangefarbenen WASD-Tastenkappen. Für den Klang ist das Harman Kardon-zertifizierte Audiosystem zuständig.

Im Chromebook Vibe CX34 Flip ist ein Intel Core i7-Prozessor der 12. Generation mit 16 GB RAM am Werk. Für Chromebooks sind inzwischen über 1.400 PC- und Konsolen-Spiele über Cloud-Gaming-Plattformen sowie auf Google Workspace verfügbar, ebenso viele andere auf Google Play. Das Notebook läuft bis zu 10 Stunden mit einer einzigen Akkuladung und ist den ganzen Tag über zum Arbeiten oder Spielen einsatzbereit - auch unterwegs.

Asus TUF Gaming A16 mit AMD

Das Asus TUF Gaming A16 Advantage Edition ist ein reines AMD-Kraftpaket mit Ryzen 9 Zen 4-CPU und Grafikpower bis zur Radeon RX 7900. Das QHD-Panel mit 2.560 x 1.440 Pixel bei 240 Hz Bildwiederholrate lässt Gamer tief in ihre Spiele eintauchen. Das Kühlsystem leitet die Wärme zuverlässig über zwei 84-Blade Arc Flow-Lüfter mit bis zu sieben Heatpipes und vier Abluftöffnungen ins Freie.

Die Varianten der A16 Advantage Edition unterstützen bereits Next-Gen-Hardware mit USB 4 2.0, bis zu 2 TB PCIe 4.0 x4 Speicher und DDR5-Ram bis 4800MHz. Alle RAM- und Speichersteckplätze sind frei zugänglich. Der 90 Watt-Akku mit USB-C Power Delivery sorgt für lange Sessions unterwegs. Dolby Atmos und ein Zwei-Wege-Mikrofon mit KI-Noise Cancelling sind für eine klare Kommunikation verantwortlich.

Asus TUF Gaming F15/17 und A15/17

Leistungsstark und robust präsentieren sich auch die "normalen" TUF Gaming-Modelle F15/17 (FX507/707) mit Intel Core i9-13900H-Prozessor und das TUF Gaming A15/17 (FA507/707) mit AMD Ryzen 9-CPU. Ein freier M.2 NVMe PCIe Gen 4x4 SSD-Steckplatz erleichtert das eventuelle Aufrüsten. Mit GeForce RTX 40 Laptop-GPUs laufen Spiele mit genug Power für hohe Bildraten.

Die 2023er Modelle haben zudem einen Multiplexer (MUX)-Switch mit Nvidia Advanced Optimus, für Leistung auf höchstem Niveau. Der dedizierte MUX-Switch ermöglicht Nutzern, die volle Gaming-Performance der GeForce RTX 40 Series Laptop-GPUs auszuschöpfen.

Asus Chromebox 5

Die neue Asus Chromebox 5 (CN67) bietet reichlich Leistung im kompakten Design. Das schlanke Gehäuse kommt mit einer effizienten Wärmelösung, die einen zuverlässigen Einsatz und bequemes kabelloses Laden gewährleistet. Automatische System-Updates, gut organisierte E/A-Anschlüsse und VESA-Montage-Unterstützung sind ideal für zu Hause, im Büro oder in der Schule, also alle Situationen für die kein Windows benötigt wird. Angetrieben von einem Intel Core-Prozessor der 12. Generation und mit WiFi 6E ausgestattet, erbringt es unter ChromeOS außergewöhnliche Leistung.

Weitere Neuheiten

Asus ExpertCenter PN64-E1 und PN42

Für diejenigen, die kompakte Rechenleistung suchen, ist der Asus ExpertCenter PN64-E1 eine gute Wahl. Es ist mit dem neuesten Intel Core-Mobilprozessor, Dual-Channel-DDR5-Speicher, WiFi 6E und einer PCIe 4.0 x4-SSD ausgestattet, so dass es selbst anspruchsvolle Aufgaben bewältigt. Es ist mit diversen Anschlussmöglichkeiten verfügbar, so statt mit DisplayPort (Bild) mit zusätzlichem HDMI, RJ45, COM-Port oder VGA-Anschluss.

Die Leistung des Intel Celeron N100 im Asus ExpertCenter PN42 reicht für alltägliche Aufgaben wie Lernen oder Büroarbeiten im Homeoffice locker aus.

Fokus auf Nachhaltigkeit

In Sachen Nachhaltigkeit setzt Asus auf Produktqualität, Funktionalität und Langlebigkeit und somit längere Produktlebenszyklen. Zudem verwendet der Hersteller nachhaltige Materialien bei der Herstellung und Verpackung seiner Produkte und hat seit 2017 rund 1.500 Tonnen PCR-Kunststoff (Post-Consumer-Recycling) und 2022 über 20.000 Tonnen recyceltes Papier eingesetzt. 2023 sollen über 90 Prozent der Notebooks die EPEAT- und Energy Star 8.0-Standards erfüllen, verspricht Asus.

Samson Hu, Co-CEO von Asus, über die Ambitionen von Asus für mehr Nachhaltigkeit: "Unser Ziel ist es, letztendlich ein Netto-Null-Unternehmen zu schaffen, das den Wandel zu einer Kreislaufwirtschaft vorantreibt - mit einer verantwortungsvollen Lieferkette, die gemeinsame Werte für jeden von uns schafft."

Preise und Verfügbarkeit

Eine vollständige Übersicht der Neuheiten, die Asus zur CES 2023 vorgestellt hat, findet sich unter diesem Link. Weitere Details zu den lokalisierten Geräten, Datenblätter und Preise gibt Asus bei Erscheinen der Produkte bekannt.

