Das ist längst in Unternehmen angekommen, daran gibt es keine Zweifel mehr. Und Apple erlaubt sich keinen Stillstand. Der seit vielen Jahren anhaltende Erfolg des iPhones zeichnet sich auch im Apple App Store ab. Weit über eine Million Apps sind für das iPhone erhältlich - der Durchblick fällt schwer. Dabei wird der App Store von unterschiedlichsten App-Typen bevölkert. Für diesen Artikel haben wir den App Store gezielt nach Business-Apps durchsucht. Zu allen iPhone-Apps bieten wir einen Screenshot samt kurzer Beschreibung an. Unter der Zusammenfassung der App befindet sich ein Link zum Download in iTunes.

Kostenpflichtige iPhone-Apps zeichnen sich oft durch einen größeren Funktionsumfang und umfassenderen Hersteller-Support aus als gratis iPhone-Apps. Außerdem sind kostenfreie Anwendungen oft nicht für den Einsatz in Unternehmen lizenziert. Da ein direkter Vergleich beider Kategorien unfair wäre, haben wir uns für eine Aufteilung in kostenlose und kostenpflichtige Business-iPhone-Apps entschieden. Auch hier bieten wir wieder zu jeder App eine kurze Funktionsbeschreibung sowie einen Link zum Download an.