Die von ChannelPartner auf Grundlage vor "ChannelWatch"-Studie des Marktforschungsunternehmens Context vergebenen Channel Excellence Awards sind eine wertvolle Bestandsaufnahme für die Channel-Akteure zum Jahresbeginn.

In der Kategorie "Mobile Clients" wurden die Produktgruppen Notebooks, Tablets und Smartphones zusammengefasst. Wie kaum ein anderes Hardware-Segment haben die Mobile Clients von den Auswirkungen der Corona-Pandemie profitiert: "Über die Distribution wurden in Deutschland im dritten Quartal 2020 - was die Stückzahl betrifft - 41,2 Prozent mehr Notebooks verkauft als im dritten Quartal 2019", hat Amanuel Dag, Country Director DACH Region bei Context, festgestellt. Dieser Zuwachs sei "ganz klar vor allem den sehr vielen im Home-Office arbeitenden Knowledge-Workern zu verdanken".

Allerdings kam es durch die hohe Nachfrage auch zu Lieferschwierigkeiten. Teilweise lag dies auch daran, dass gewisse Komponenten nicht verfügbar waren und daher die Produktion nicht hinterherkam. "Business-Geräte waren über Wochen ausverkauft", bestätigt Dag.

Wie auch in der Kategorie der stationären Clients konnte Fujitsu sich ganz oben platzieren, gefolgt von Lenovo und HP. Von lokalen Assemblierern hat es keiner ins Ranking geschafft. Die ehemalige Toshiba-Notebook-Sparte, die jetzt zu Sharp gehört und unter dem Markennamen Dynabook agiert, hat ebenfalls die notwendige Hürde von 50 Bewertungen nicht geschafft. Dies ist ein Indiz dafür, dass es lange braucht, bis sich neue Markennamen im Channel etablieren. Ähnlich geht es wohl auch dem ehemaligen Sony-Brand Vaio, der nun wieder auf dem deutschen markt vertreten ist. Aber auch der prominente Notebook-Produzent Acer scheiterten an der geforderten Fallzahl.

Channel Excellence Award 1. Fujitsu Preferred Vendor 2. Lenovo 3. HP 4. Apple 5. Dell 6. Huawei 7. Samsung 8. Microsoft 9. Asus

Üblicherweise werden die Preisträger der Channel Excellence Awards und der Qualitätssiegel "Preferred Distributor und "Preferred Vendor" in einer feierlichen Gala bekannt gegeben. Leider fällt auch diese Veranstaltung dem Coronavirus zum Opfer.

Stattdessen wird die ChannelPartner-Redaktion bis 21. Januar 2021 die Preisträger bekannt geben. Auch wenn Context, ChannelPartner und der gesamte Channel in diesem Jahr auf die großen Feierlichkeiten verzichten müssen, soll der informative Teil der Channel Excellence Awards nicht zu kurz kommen. Immerhin zählen die Ergebnisse der ChannelWatch-Studie von Context und die Award-Vergabe in insgesamt 13 Hersteller- und fünf Distributionskategorien mit über 2.300 befragten Resellern zu den weltweit größten Erhebungen im Channel. Sie sind damit eine wesentliche Standortbestimmung für Hersteller und Distributoren und eine wichtige Entscheidungshilfe für alle Systemhäuser und Fachhändler bei der Wahl ihrer bevorzugten Grossisten und Vendoren. Daher wird ChannelPartner in Zusammenarbeit mit Context am 21. Januar 2021 in der Online-Veranstaltung "Channel Excellence Deep Dive" die wichtigsten Erkenntnisse aus der ChannelWatch-Studie erläutern und einen exklusiven Einblick in die wichtigsten Trends der deutschen und internationalen ITK-Branche bieten. Weitere Informationen zu dieser Veranstaltung finden Sie unter www.channelpartner.de/3338758.

In die Wertung kamen nur die Unternehmen, die von mindestens 50 Resellern beurteilt wurden. Zudem hat Context auch ein qualitatives Kriterium mit aufgenommen: "Wenn die Mehrheit der befragten Reseller die jeweiligen Hersteller und Distributoren mit 'schlecht' oder 'sehr schlecht' bewertet haben, dann kamen diese nicht ins Ranking", erklärt dazu Amanuel Dag, Country Director DACH Region bei Context. Wer diese Hürden gemeistert hat, wird mit dem Label "Preferred Distributor" bzw. "Preferred Vendor" ausgezeichnet. Der jeweilige Sieger einer Kategorie bekommt den "Channel Excellence Award".

