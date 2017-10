Work 4.0 und Digitalisierung sind die Buzzwords im Jahr 2017. Auch die tagtägliche Arbeit im Büro wandelt sich. Damit gibt es neue Anforderungen an eine digitale Arbeitsumgebung. Doch wie sehen das Büro und die Arbeitsprozesse der Zukunft aus?

Dieser Fragestellung widmet sich eine eintägige Veranstaltung mit einem sehr praxisorientierten Programm: Am 09.11.2017 wird die Output Management Konferenz DOMK in Aschheim bei München stattfinden. Die IT-Fachveranstaltung rund um das Thema "Büro der Zukunft" will dabei zeigen, wie Digitalisierung die Arbeit verändert.

Abgestimmt auf den Informationsbedarf von IT-Entscheidern, Einkäufern aber auch IT-Händlern, beleuchten hochkarätige Sprecher die Auswirkungen der Digitalisierung - und informieren Besucher über die kommenden Trends.

Hochkarätige Fachvorträge

So beschreibt der Unternehmensberater Bernd Austinat in seinem Impulsvortrag, wie Unternehmen durch Organisationsoptimierung die Digitalisierungswelle zum eigenen Vorteil nutzen können ohne Schiffbruch zu erleiden.

Büroräume der Zukunft gestalten hat sich der Geschäftsführer Thomas Gabel von TGC Solutions GmbH auf die Agenda geschrieben und stellt seine Ideen vor, wie in Zukunft ein Arbeitsplatz gestaltet werden sollte.

Direkt aus dem Berufsalltag schildert Dirk Strunk (VRT Linzbach, Löcherbach und Partner), wie eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im Alltag Geschäftsunterlagen und Verträge rechtssicher digitalisiert und verwaltet.

Rechtsanwalt Dr. Wolfgang Renner bereitet Einkäufer und IT-Entscheider auf 2018 vor: Welche Hürden gilt es 2018 bei der IT-Ausschreibung zu überwinden?

Networking, Tinte und Security

Der japanische Hersteller Epson will auf der Veranstaltung sein neues Flaggschiff für die Büros demonstrieren, ein Tintenstrahler-Multifunktionsgerät, 100-Seiten pro Minute schnell, das den Laser-Kopierern endgültig den Rang ablaufen soll.

Uli Ries, Journalist und Security-Guru, nimmt die Besucher mit in die Untiefen der Security-Welt mit und zeigt, was es neues an Hacks, Tricks und Angriffen, die der IT-Abteilung in Deutschland das Leben schwer machen, gibt.

Abgerundet wird da ganze durch Roundtables, Networking-Pausen und einer lockeren Abendveranstaltung.

Sie haben Interesse an der Veranstaltung? Einfach den Aktionscode "VIP-IDG-DOMK17" auf http://www.domk.info/shop eingeben und mit etwas Glück ein Ticket erhalten.