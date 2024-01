Die Ecom Electronic Components Trading GmbH aus Dachau hat mit der Zotac Technology Ltd. einen Distributionsvertrag für das komplette Sortiment abgeschlossen. Die Produktpalette umfasst neben Grafikkarten auch die Zbox Mini- und Gaming-PCs. Zotac wurde 2006 in Hongkong gegründet und besitzt modernste Produktionsanlagen. Sie haben sich in der Gamer-Szene bereits einen guten Namen gemacht und setzen seit einiger Zeit neben dem Grafik-Segment auch auf Mini-PCs und Gaming.

Moderne Produktion leistungsstarker Produkte

"Unser Anspruch an höchste Qualität, beste Performance, absolute Zuverlässigkeit und innovative Technologien spiegelt sich in jedem unserer Produkte wider", verspricht Horst Günther, Regional Director Central Europe bei Zotac, die inzwischen einer der größten Grafikkartenhersteller weltweit geworden sind. Für Ecom ist die neue Zusammenarbeit mit ihren Sortimentserweiterungen ein Grund mehr, um weiterhin positiv in die Zukunft zu blicken.

Neben den normalen Grafikkarten bietet Zotac Gaming ultimative Gaming-Hardware mit den ab Werk übertakteten Grafikkarten und Magnus Gaming Mini-PCs. Mit der Zbox- und Zbox Pro-Serie im Mini-PC-Bereich kommen leistungsstarke Mini-PCs für industrielle, geschäftliche und private Anwendungen ins Portfolio. Die Ecom verspricht ein hervorragendes Preisgefüge, zuverlässige Verfügbarkeiten, stets aktuelle Ware und schnelle Abläufe.