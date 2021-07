Die Ecom Trading GmbH wurde von der Western Digital Corporation als „Partner Of The Year 2020“ jeweils in den Produktbereichen HDD und SSD für die beste Umsatz-Entwicklung und als umsatzstärkster Partner mit einem Award geehrt.

Western Digital zählt bekanntermaßen zu den Top-Herstellern im Bereich Speichermedien und gilt als gefragte Marke, wenn es um qualitativ hochwertige und zuverlässige Speicherkomponenten geht. Ecom hingegen legt gegenüber seinen Partnern sehr großen Wert auf Zuverlässigkeit, Schnelligkeit, marktgerechte Preise und vor allem auf Warenverfügbarkeit, so der Großhändler.

Mit der Ecom Trading GmbH habe WD einen starken und finanzkräftigen Partner an seiner Seite, der aufgrund seiner Marktdurchdringung sämtliche Kundenstrukturen erreicht und von Fachmedien bereits mehrfach für seine hervorragende Arbeit ausgezeichnet wurde.

„Eine jahrelange und überaus professionelle Zusammenarbeit beider Unternehmen geht diesem Preis voraus und das Ergebnis macht uns schon sehr stolz“, erklärt Jürgen Ellinger, Geschäftsführer Einkauf bei Ecom Trading, bei der Preisübergabe. „Mit WD haben wir einen innovativen Hersteller mit einer ähnlichen Philosophie an unserer Seite. Der hervorragende Informationsaustausch bezüglich Sortimentsentwicklung und Liefersituationen, in Verbindung mit unserer jahrelangen Erfahrung, bilden den Grundstock für unsere Bedarfsplanung.“

