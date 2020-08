Unter dem Motto „Plattformen verstehen - Content King werden“ startet die ENO telecom GmbH eine Schulungsreihe zum Thema Social Media für Händler. Das 5-teilige Webinar startet am 18. August 2020 und findet in den vier folgenden Dienstagen jeweils von 19 Uhr bis 20 Uhr seine Fortsetzung.

ENOs Social Media Management unterstützt Händler beim eigenen Unternehmensauftritt in den sozialen Medien. Dabei übernimmt der TK-Distributor die Planung, Erstellung und Veröffentlichung von monatlichen Top-Angeboten, fokussierten Sonderaktionen oder die redaktionelle Berichterstattung über brandneue Smartphones, Tablets und Zubehör.

„Content is King“

Zudem versorgt ENO seine Händler mit saisonalen und feiertagsrelevanten Posts, so dass dessen Social Media Seite von der Zielgruppe nicht nur als Angebotsfläche wahrgenommen wird. Allerdings ist der Händler am Zug, wenn es um die Auflockerung und Emotionalisierung der Seite geht – „Content is King“ wie es so schön und richtig heißt.

Was Händler am besten posten sollten, wie es geht, welche Plattformen dafür die richtigen sind und wie er seinen Erfolg richtig auswertet, all das lernen die zukünftigen Content Kings in dem von ENO zusammen mit einem externen Experten organisiertem Social Media Webinar kennen, verspricht der Veranstalter.



Wie der Name Eno@Home schon sagt: Die Hausmesse des TK-Distributors findet am Firmensitz in Nordhorn statt.

Eno-Seniorchef Bernd Horstmann, Marketingchefin Katrin Bulla und Geschäftsführer Sven Hollemann freuen sich auf einen unterhaltsamen Abend bei der Hausmessenparty.

KnoSCH.net ist mit großer Delegation bestehend aus Jamal Haider, Bastian Peuser, Özlem Yildirim, Kaltrina Alushi und Jana Albers aus dem Sauerland angereist.

Ausreichend Verfügbarkeit planen gehört zur Eno-Kernkompetenz - das gilt auch für gekühltes Bier!

Vodafone ist mit Christian Brachthäuser, Tam Minh Lien und Ulf Schmitt-Rodermund bei der Eno@Home präsent.

Eine Lagerhalle am Firmensitz wurde kurzerhand zur Partyhalle umfunktioniert.

Tobias Heils (Eno), Herbert Jordan, Maik Jordan, Maxim Buglak, Gabriele Jordan (alle One Telecom Frankenberg) haben es sich mit Elke Sawitzki und Sinah-Kristin Wilke (beide Eno) im Außenbereich gemütlich gemacht.

Susanne Ramaker (Eno) brauchte von den Navi-Experten Henning und Ulrike Pfaffendorf (beide NavComm) heute keine Navigationsunterstützung, um die Partylocation zu finden.

Lange braucht der DJ nicht ...

... um die Tänzer auf die Tanzfläche zu locken.

Katrin Bulla (Eno) mit Ali Antar und Manfred Behrens von Future Connect.

Frank Dettmann (Dettmann), Grazyna Dondrup und Tina Ratering (beide RTF) haben Eno einen Hausbesuch abgestattet.

Beate Bösel, Sven Brandt (beide PC Systeme Brand) mit René Mensing und Curt Lichtenstein von MeGa-EDV.

Da wird die Lagerhalle zum Wohnzimmer: Pira Heinemann und Jasmin Sarich (beide Cosmophone) haben eines der Palettensofas gekapert.

Thomas Sisterhenn (Media Parts) tauscht sich mit Eno-Smart-Home-Spezialist Thorsten Isensee über die neuensten Trends im smarten Heim aus.

Für Eno-Geschäftsführer Sven Hollemann ist Händler-Feedback wichtig. Das freut besonders Händlerbeirat Herbert Jordan (One Telecom Frankenberg).

Vor der Party war Messebetrieb angesagt: Hier zeigt die Eno-Tochter ECC ESC das Repair-Box-Konzept für Reparaturdienstleistungen.

Mit dieser beeindruckenden Flotte können Samsung-Reparaturen direkt vor Ort bewerkstelligt werden.

Auch bei Eno können E-Scooter bezogen werden. Auf dem kleinen Parcours kann man die Elektroflitzer ausprobieren.

Smart Home lässt sich am besten verkaufen, wenn man konkrete Anwendungen zeigt. Händler können dazu einen ausgestatteten Anhänger mieten.

Auch Gaming-Produkte finden sich im Eno-Portfolio.

Bisher sind Roboter in der Distribution nur als Gadget unterwegs.

Perfekt - sehr gelungen - gelungen: Eno geht beim Feedback auf Nummer Sicher.

Für ENO-Reseller ist die Schulungsreihe stark rabattiert, sie zahlen pro Person statt 399 Euro nur insgesamt 150 Euro plus Steuer für alle Termine. Dazu gibt es zu Beginn per Versand ein „Good-Learning-Paket“ und am Ende erhalten alle erfolgreich teilgenommene Händler ein Zertifikat.

Interessierte ENO Händler finden unter diesem Link das erforderliche Anmeldungsformular als PDF mit weiteren Informationen zum Webinar.