Während der Aktion von Telekom, Congstar und ENO vom 1. April bis 31. Mai 2022 haben sechs ENO-Händler die Chance, sich für die Reise nach Gran Canaria zu qualifizieren. Die vier erfolgreichsten Telekom-Vermarkter, der beste Telekom-Steigerer und ein Top-Congstar-Vermarkter dürfen sich auf die Reise freuen.

Dort angekommen steht unter anderem ein Katamaran-Törn mit DJ auf der Agenda, ein Fun-Cup auf der Rennstrecke sowie ein Abendprogramm mit dem wohl bekanntesten Hypnotiseur Deutschlands, Pharo Martin Bolze. Neben Abenteuer- und Fun-Faktor ist es natürlich auch möglich, sich bei den Abendveranstaltungen in trendigen Locations über Produkte, Entwicklungen und Erfolgsgeheimnisse auszutauschen.

Doch vor dem Vergnügen in der Sonne müssen ENO Händler bei ausgewählte Telekom- sowie Congstar-Aktivierungen so viele Punkte wie möglich sammeln. Der beste Steigerer wird anhand eines Referenzeitraums gegenüber dem Aktionszeitraum ermittelt. Insgesamt sechs Händler können sich so qualifizieren und gemeinsam mit ENO gen Süden fliegen.

Die Anmeldung und die genauen Details zu der Aktion finden sich für interessierte ENO-Händler unter diesem Link.