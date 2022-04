Als ein Kundenmagnet sieht Spezialdistributor ENO telecom GmbH seine neue Softwarelösung "Mobile Toolbox". Damit ist Smartphone- und Tablet-Support direkt am Point of Sale möglich. Während eines Verkaufsgesprächs kann am PC etwa ein Live-Check für das mobile Gerät des Kunden vorgenommen werden. Zudem stehen diverse Top-Funktionen zur Verfügung, um individuelle Kundenanfragen schnell lösen zu können.

Ob ADISA-zertifizierte Datenlöschung, Soft- und Hardware-Diagnose-Test oder eine einfache, schnelle und betriebssystemunabhängige Datenübertragung, die Mobile Toolbox unterstützt ENO-Reseller bei zahlreichen Szenarien.

Alle Informationen zur Mobile Toolbox von ENO gibt es für interessierte Händler unter diesem Link.