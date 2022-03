Immer mehr Unternehmen legen ihre Geschäftsbeziehungen zu Russland und Belarus auf Eis. Nun hat der japanische Epson-Konzern bekannt gegeben, die Lieferung seiner Produkte in die beiden Länder zu stoppen.

Man sei "tief besorgt" über den Konflikt in der Ukraine und die humanitäre Krise in der Region, heißt es in einem Statement des Unternehmens. Epson hat sich im Rahmen seiner Politik des vertrauensbasierten Managements, welches auch seiner Managementphilosophie zugrunde liegt, zur Achtung der Menschenrechte verpflichtet. "Daher haben wir beschlossen, den Export unserer Produkte nach Russland und Belarus auszusetzen", schreibt Epson.

Um den Menschen vor Ort zu helfen, will Epson eine Million Dollar an das UN-Flüchtlingskommissariat (UNHCR) und das Rote Kreuz spenden. Die regionalen Vertriebsorganisation der EMEA Region legt noch nach: Alle durch Spenden der Mitarbeitenden an das Rote Kreuz gesammelten Mittel werden zudem verdoppelt.