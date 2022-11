Zwei Monate vor Jahresende hat der IT-Sicherheitsanbieter Eset seine Angebote für das kommende Jahr in Stellung gebracht. In den kommenden Monaten will der Hersteller vor allem mit dem Schutz der Kunden beim digitalen Einkauf punkten. Außerdem hat sich Eset einen besseren Schutz vor Ransomware-Angriffen auf die Fahnen geschrieben. Dazu hat das Unternehmen unter anderem die Intel Threat Detection Technology integriert.

Laien und Profis als Zielgruppe

Michael Schröder, Manager of Security Business Strategy bei Eset, sieht vor allem zwei Kundengruppen, die für den Fachhandel interessant sind: "Die einen, die eine zuverlässige Security-Software nutzen wollen, ohne sich weiter damit beschäftigen zu müssen, und Home-Admins, die sich gerne darum kümmern und den Sicherheitsstatus der ganzen Familie im Blick behalten möchten." Laut Schröder erhalten die „Anwender einen zuverlässigen Schutz für ihre Geräte, der auch den Sicherheitsstatus des Heimnetzwerks nicht aus den Augen verliert.“

Die Eset Generation 2023 besteht aus frischen Versionen für die Produkte Eset NOD32 Antivirus, Eset Internet Security und Eset Smart Security Premium. Sie enthalten eine Reihe neuer und optimierter Funktionen, die den Datenschutz und die Privatsphäre erhöhen, Router absichern, Brute-Force-Angriffe verhindern und Browser schützen sollen.

Als Beispiel nennt Schröder einen verbesserten Schutz vor Attacken über das Remote Desktop Protocol (RDP), die in Zukunft unterbunden werden können. Außerdem verspricht das Unternehmen einen sicheren Modus für den Browser, um die Kunden beim Internet-Banking sowie bei Online-Einkäufen und -Transaktionen zu schützen.

Erweiterter Schutz für lokale Netze

Die Produkte Eset Internet Security und Eset Smart Security Premium enthalten zudem eine verbesserte Funktion zum Schutz des lokalen Netzwerks. Sie listet nicht mehr nur alle Geräte im Heimnetz auf. Der Hersteller hat die dafür benötigten Scans optimiert und den Alarm bei neu gefundenen Geräten im Netzwerk überarbeitet sowie die Übersicht verbessert.

Viele Kunden dürften sich auch über den neuen Dunklen Modus freuen, der in den letzten Jahren schick geworden ist. Darüber hinaus hat der Hersteller die Verwaltungsplattform Eset Home erweitert. Neu ist zum Beispiel ein Schutz per Multifaktor-Authentifizierung (MFA). Außerdem können sich die Kunden jetzt den aktuellen Sicherheitsstatus aller Geräte anzeigen anzeigen lassen, die mit einer Eset-Lizenz ausgestattet sind.

Die neue Generation ist laut Eset ab sofort erhältlich. Eine ein Jahr gültige Lizenz für NOD32 Antivirus kostet 29,95 Euro. Bei Internet Security sind es 34,95 Euro und bei Smart Security Premium 49,94 Euro.