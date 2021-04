Der Global Technology Distribution Council (GTDC), mit Sitz in Tampa, USA, gab den Beitritt von Exertis bekannt. Distributor Exertis ist ein Unternehmen der in Dublin ansässigen DCC PLC-Gruppe und durch die Übernahmen der AV-Spezialisten Comm-Tec sowie des Zubehördistributoren Fröhlich + Walter auch hier bekannt.

Everything as a Service

„Technologie-Distributoren schaffen kontinuierlich neue Werte auf globaler Ebene, und die Aufnahme von Exertis in das GTDC bringt noch mehr Tiefe, Einblick und Vielfalt in die Organisation“, erklärt GTDC-CEO Frank Vitagliano. „Wir freuen uns auf ihre Teilnahme und Unterstützung, um das Bewusstsein dafür zu schärfen, wie sich die Distributionsbranche im Everything-as-a-Service-Zeitalter wandelt.“

„Wir freuen uns, Teil des GTDC zu sein, und das in einer Zeit, in der Herstellerpartner und Channel-Kunden sich zunehmend auf Distributoren verlassen, um mehr als nur Produkte zu liefern“, so Tim Griffin, Geschäftsführer der Exertis Group. „Wissen, Einsicht und starke Partnerschaften sind das Fundament der Branche, und wir alle reagieren auf außergewöhnliche Trends in der Wirtschaft und in der Gesellschaft.“

Weitere Informationen über Trends in der Technologie-Distribution finden sich auf der Seite des GTDC Research Centers, unter anderem mit Berichten über die Aussichten 2021 sowie Betrugsrisiken und -prävention im Distributionskanal.