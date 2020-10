Aktive Händler kennen das Dilemma: Sie haben einen Geschäftskunden, der neue Geräte benötigt. Es ist alles projektiert und der endgültige Abschluss scheitert an der Investitionssumme. Die ENO telecom GmbH hält für ihre Partner nun Antworten auf Fragen zur Finanzierung der Hardware, der Software und für umfangreiche Projekte bereit.

Die unterschiedlichen Finanzierungsmöglichkeiten bei „ENO Financial Services“ bieten dem Geschäftskunden maximalen Spielraum und erhalten dem Händler die Liquidität. Dieser kann so sein Angebot genau auf den Bedarf seines Kunden anpassen, kann flexibel agieren und trägt kein Risiko.

"Nutzen ist das neue Kaufen"

Der Business-Kunde profitiert neben der finanziellen Flexibilität für Projekte ebenso von einer größeren Unabhängigkeit bei Entscheidungen. Er erhält Gesamtangebote von der Beratung bis zum Recycling, von der Beschaffung bis zur Integration in die IT-Landschaft.

„Nutzen ist das neue Kaufen“, so Sven Gösch, Leiter BU Mobile Devices & Gaming bei ENO. „Denn warum soll man Liquidität binden, wenn sich Anforderungen ständig ändern? Um die derzeit so wichtigen Finanzressourcen zu schonen, bieten wir mit unserer neuen Dienstleistung ‚Financial Services‘ eine flexible Lösung um in Bezug auf Devices immer top ausgestattet zu sein.“

„Der Markt der Geschäftskunden wächst jedes Jahr stetig und bietet eine gute Möglichkeit für Händler, sich zu positionieren und neue Kunden zu gewinnen“, ergänzt Jörg Neumann, Leiter Netzvermarktung & Vertrieb. „Mit unseren Dienstleistungen Financial Services und Mobile Device Management kann der Händler hier mit Kompetenz punkten, denn auch komplexe Themen wie Datenschutz werden hier mit abgebildet.“

Interessierte Händler können sich bezüglich der Dienstleistungen entweder direkt an ihren persönlichen Ansprechpartner wenden oder sich unter diesem Link informieren.