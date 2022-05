Die niederländische Flex IT, Spezialist für IT-Lifecycle-Management, hat die Ernennung von Andreas Mayer zum neuen CEO bekannt gegeben. Mayer löst Leon Timmermans ab, der für den nahtlosen Übergang noch bis Juli 2022 in beratender Funktion tätig ist. Mayer war zuvor Geschäftsführer der MKCL Deutschland GmbH, die Anfang des Monats von Flex IT übernommen wurde, um deren Demoservice- und Circular IT-Portfolio für Channel und IT-Anbieter europaweit auszudehnen.

Andreas Mayer verfügt über mehr als 25 Jahre internationale Erfahrung im IT-Bereich bei IBM, Lenovo und HP. Vor seiner Tätigkeit bei MCKL war er als Senior Director of EMEA Business Operations bei HP tätig, davor wiederum über 14 Jahre bei Lenovo in verschiedenen Führungspositionen in der Region EMEA. Zuletzt war er dort als Managing Director Benelux für das PC-Geschäft der Region verantwortlich. Seine internationale Erfolgsbilanz werde als CEO von Flex IT sehr wertvoll sein, meldet das Unternehmen.

Circular IT ist ein Beitrag zur Nachhaltigkeit

"In den letzten fünf Jahren hat sich Flex IT zu seiner wahren DNA entwickelt", erklärt Leon Timmermans. "Ich bin sehr stolz darauf, dass ich in dieser Zeit das Wachstum des Unternehmens leiten und verwalten konnte und es in die starke Position gebracht habe, in der es sich jetzt befindet."

"Ich freue mich darauf, auf dem Erfolg von Leon Timmermans aufzubauen und weiterhin die Trommel für Nachhaltigkeit und Cirucular IT zu rühren", erklärt der neue Flex IT-CEO Andreas Mayer. "Bei meiner Ernennung geht es nicht darum, die Richtung zu ändern, denn ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg. Ich möchte alles nutzen, was wir jetzt in unserem Instrumentarium haben, und dieses Instrumentarium dann noch weiter ausbauen. Ziel ist es, weiter voranzukommen und von der veränderten Denkweise über Circular IT in der ganzen Welt zu profitieren."