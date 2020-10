Das Stylistic Q5010 von Fujitsu kommt mit verstärkten Ecken und einem Display aus gehärtetem Glas. Es wird vom Intel Pentium Silver- N5030 Prozessor angetrieben, kommt grundsätzlich mit nicht erweiterbarem 8 GB-LPDDR4-Arbeitsspeicher.

Das Tablet ist nach MIL-STD-810H auf Robustheit getestet. Mit der Zertifizierung IP54 für das spritzwasser- und staubgeschützte Gehäuse gewährleistet das Stylistic Q5010 Langlebigkeit unter anspruchsvollen Bedingungen, so Fujitsu weiter.

Flexibel einsetzbar

Das lüfterlose Design sorgt zum einen für einen leisen Betrieb im Büro und andererseits für eine problemlose Nutzung in rauen industriellen Umgebungen. Optional kann das Tablet mit einer Schutzhülle mit praktischer Handschlaufe ausgestattet werden. Das matte 10,1-Zoll-WUXGA-Display mit 1920x1200 Pixeln, 605 Gramm Gewicht, ein integrierter Stifthalter, Sicherheitsfunktionen und der leistungsstarke Akku machen das Stylistic Q5010 zum optimalen mobilen Arbeitsgerät.

Im Büro lässt es sich mit Hilfe der Keyboard-Dockingstation mit integriertem LAN- und Ladeanschluss als nahezu vollwertiger PC nutzen. Das Multi-Touch-IPS-Display unterstützt Wacom EMR-Stifte mit bis zu 4096 Druckstufen und passt in die Dockingstation des Stylistic Q7310. An Konnektivität ist neben Bluetooth 5 und WLAN auch ein optionales LTE-Modul vorhanden. Anschlüsse für USB, RJ45 und Stereo-Audio sind ebenso an Bord wie ein Speicherkarten-Steckplatz und eine Kamera samt Blitzfunktion.

Das Stylistic Q5010 ist ab sofort bei Fujitsu und über deren Channel-Partner bestellbar. Der Preis startet bei 899 Euro UVP inkl. Steuer und variiert je nach 128 GB, 256 GB oder 512 GB NVMe Massenspeicher sowie der Art des Betriebssystems Windows 10 oder 10 pro. Weitere technische Details verrät der Hersteller auf dieser Seite.