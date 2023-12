Hat man den Passcode fürs eigene iPhone vergessen, muss man hoffen, dass ein relativ aktuelles Backup existiert. Denn es gibt keinen anderen Weg, als das iPhone komplett zu löschen, im Wartungsmodus wiederherzustellen und auf einem quasi werksreinen Gerät ohne Daten das letzte Backup zu installieren. Die genauen Schritte haben wir in diesem Ratgeber beschrieben.

Seit iOS 17 gibt es aber den rettenden Strohhalm, in Form von eines zuvor genutzten Passcodes. Wir vermuten, dass sich Apples Entwickler Gedanken um diese verbreitete Situation bei einem vergessenen Passcode gemacht haben. Denn so etwas Wichtiges kann man vergessen, wenn die Funktion relativ neu ist und sie sich noch nicht ins Gedächtnis und in die Muskelabläufe der Fingerspitzen eingegraben hat.

Wenn aber der Nutzer oder die Nutzerin den Passcode neu eingerichtet, diesen nach einiger Zeit vergessen hat, so kann man mit großer Wahrscheinlichkeit annehmen, dass er oder sie sich noch an den vorherigen Code erinnert. Hier kann die neue Funktion von iOS 17 helfen, denn ab dem aktuellen Betriebssystem kann man das iPhone einmalig mit einem alten Code entsperren.

So geht's:

Sie müssen den vergessenen Code mindestens fünfmal falsch eintippen, bis auf dem Bildschirm die Meldung "iPhone nicht verfügbar" erscheint. Tippen Sie in der unteren rechten Ecke auf die Option "Code vergessen?" Daraufhin erscheint ein neues Fenster mit der Möglichkeit, den vorherigen Code einzutippen. Geben Sie jetzt den alten Code ein; das iPhone wird entsperrt, leitet Sie aber sofort zur Einstellung, einen neuen Code einzugeben. Sie können nun einen neuen Passcode erstellen.

Als eine der Voraussetzungen für eine solche rettende Entsperrung mit dem alten Code ist laut Apple relative Zügigkeit: Haben Sie den neuen Code vor weniger als 72 Stunden erstellt und es geschafft, ihn wieder zu vergessen, können Sie Ihr iPhone mit den oben beschriebenen Schritten retten. Sind 72 Stunden nach der Erstellung des neuen Codes abgelaufen, müssen Sie den langen Weg der Wiederherstellung gehen.

Sie können den alten Code auch aus Sicherheitsgründen aus den Einstellungen löschen. Dieses lässt sich in der Einstellungen-App unter "Face-/Touch-ID & Passcode" tun. Dafür ist der Reiter "Vorherigen Code jetzt löschen". (Macwelt)