Nächsten Mittwoch, am 10. Mai, veranstaltet Google ab 19 Uhr wieder die Entwicklerkonferenz Google I/O. Eine der spektakulärsten Neuvorstellungen auf dieser I/O wird das neue Falt-Handy von Google sein: Das Pixel Fold. Denn Google hat das Fold jetzt offiziell angeteasert - in Anspielung auf den gestrigen Star-Wars-Tag unter dem Slogan "May The Fold Be With You".

Der Tweet enthält auch einen Link zu einer Seite im Google Store, auf der Sie sich mit Ihrer Mailadresse registrieren können, um über alle Google-Neuerungen auf dem Laufenden zu bleiben.

Im außerdem bereitgestellten Youtube-Video erkennen Sie durchaus Details des Designs und der Gestaltung und Sie sehen das Google Fold auch im komplett ausgeklappten Zustand. Dann ist es faktisch ein Tablet. Die Verkaufsbezeichnung des neuen Falt-Smartphones ist dank des Hashtags "PixelFold" ebenfalls bekannt.

Technische Details beziehungsweise Spezifikationen sind aus dem Teaser-Video dagegen nicht zu erkennen. In US-Medien ist aber schon länger davon die Rede, dass der ausgeklappte Bildschirm eine Bildschirmdiagonale von 7,6 Zoll (ca. 19 cm) haben soll. Zusammengeklappt soll der Bildschirm auf der Außenseite 5,8 Zoll (ca. 15 cm) groß sein. Der Google-Tensor-G2-Prozessor soll das Smartphone antreiben.

Was lange währt...

Mit diesem offiziellen Teaser bestätigt Google die schon länger kursierenden Gerüchte um das erste Falt-Handy von Google. Bisher sind ausklappbare Smartphones ein Nischenprodukt, vor allem Samsung versucht sich auf diesem Gebiet. Daneben gibt es auch einige chinesischer Anbieter, doch als Massenprodukt konnten sich die teuren Falt-Smartphones bisher nicht durchsetzen. Aber Apple beispielsweise bietet kein ausklappbares iPhone an. (PC-Welt)