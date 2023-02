Unter dem Motto "Hacker´s Fear" geht Sysob im März und April auf Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Reisegefährten sind Vertreter der Herstellerpartner Yubico, Clavister/PhenixID und Netwrix. Im Gepäck haben alle drei Informationen zu ihren Angeboten rund um Identity Access Management (IAM). Ziel der Veranstaltungen ist es, den Teilnehmern zu vermitteln, was die Produkte können, aber auch, wie sie sich kombinieren und gerade im Mittelstand einsetzen lassen

Geplant sind insgesamt sechs Stationen. Auftakt ist am 21. März in München. Es folgen Leipzig (23.3.), Köln (28.3.), und Hamburg (30.3.). Im April geht es dann nach Linz (18.4.) und in die Schweiz (20.4., Ort noch offen).

Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 17:30. Nach Kurzvorträgen der Hersteller gibt es ausreichend Gelegenheit, die Informationen in Gesprächen untereinander und mit den Spezialisten von Sysob und den Herstellern zu vertiefen sowie bisherige Erfahrungen auszutauschen. Anmeldungen sind ab sofort online möglich.