Bereits am Folgetag der Präsentation der neuen Samsung Flaggschiffe Galaxy S24, S24 Plus und S24 Ultra, die ab dem 24. Januar 2024 offiziell ausgeliefert werden, zeigt der bayerische Zubehörspezialist das passende Sortiment. Die Hama GmbH & Co KG bietet Hüllen, Taschen, Displayschutz, Abdeckgläser für die rückseitigen Kameralinsen oder Schnellladegeräte mit bis zu 45 Watt, die optimal zu den Modellen S24 Plus und S24 Ultra passen.

Mit Werbeaktionen für den Handel

Hama betont, dass der überwiegende Teil des Zubehörs bereits jetzt lieferbar ist. Damit bietet der Großhändler insgesamt ein breites Sortiment an Zubehör an, das wiederum der Fachhandel seinen Kunden bereits zum Verkaufsstart der Smartphones anbieten kann.

Zudem startet Hama am 22. Januar 2024 eine groß angelegte Kampagne mit Anzeigen, Animationen und Videos aus Verbrauchersicht auf Instagram, Facebook und TikTok. Dabei dreht sich einen Monat lang alles um die Fokusprodukte des Galaxy S24-Sortiments, womit millionenfach Aufmerksamkeit generiert und die Nachfrage im Handel gestärkt werden soll.