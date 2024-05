Infinigate krempelt die deutsche Führungsebene und die der DACH-Region um. Die unmittelbare Folge der strukturellen Veränderungen ist, dass Helge Scherff aus dem Unternehmen ausscheidet. Scherff war am 1. April 2023, nach der erfolgten Übernahme von Nuvias durch Infinigate, in die Geschäftsführung von Infinigate Deutschland gewechselt, nachdem er mehr als 23 Jahre in verschiedenen Rollen und mit unterschiedlichen Verantwortlichkeiten für Nuvias und Vorgängergesellschaften tätig gewesen war.

Andreas Bechtold, Regional Vice President DACH and East der Infinigate Group, dankt Scherff und wünscht ihm "alles Gute" für die Zukunft. "Helge hat im vergangenen Jahr entscheidende Schritte von Infinigate Deutschland aktiv begleitet und mitgestaltet", meint Bechthold.

Transformation zum Plattformgeschäft

Franziska Gaitzsch als Direktorin Channel Marketing, Kati Rabe als Head of Corporate Marketing sowie Udo Schillings als Vendor Alliance Manager berichten künftig direkt an Bechtold. An der Berichtslinie von Robert Scicolone und Jan Erbguth als Geschäftsführer an Bechtold, sowie Anja Marohn, die seit Mitte vergangenen Jahres Mitglied der deutschen Geschäftsleitung ist und der außerdem Prokura übertragen wurde, ändert sich nichts. Sie berichten ebenfalls weiterhin an Bechthold.

Bei Infinigate erhofft man sich durch die neu geordneten Verantwortlichkeiten eine noch effizientere Steuerung und Abstimmung der internen Prozesse als Voraussetzung für weiteres Wachstum: "Die Infinigate Group befindet sich derzeit in einem Transformationsprozess hin zu einem deutlich ausgeprägteren Cloud- und Plattformgeschäft," erläutert Bechtold. Mit dem digitalen Hub ID Connect entwickle man sich massiv in diese Richtung, während man gleichzeitig auch das angestammte Geschäft weiterbetreibe. "Das hat nicht nur Auswirkungen auf Gruppenebene, sondern natürlich auch auf Regionen und Länder, gerade in so wichtigen Märkten wie DACH mit Deutschland", so Bechthold.

