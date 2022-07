Ab sofort sind die internetfähigen Türsprechanlagen und Zugangskontrollsysteme von 2N im Portfolio der Herweck AG zu finden. Damit gehören die Saarländer zu den ausgewählten Distributoren der 2N, die im Bereich internetfähige Türsprechanlagen und Zugangskontrollsysteme als Weltmarktführer gelten.

Vertrieb, Schulungen und Support

Am Herweck-Hauptsitz in St. Ingbert wurde bei der Vertragsunterzeichnung auch die Unterstützung für Händler vereinbart. Dazu gehören die Beratung vorab und der Support nach dem Kauf. Außerdem wurden spezifische Schulungen für die Klientel realisiert, damit Partner des Distributors aus St. Ingbert die passenden digitalisierten und automatisierten Zugangslösungen anbieten können. Zusätzlich partizipieren sie an der hohen Nachfrage im Smart Home-Bereich.

"Ab sofort bieten wir für die Smart Home Projekte unserer Kunden und Partner nicht nur die passenden 2N-Produkte, sondern auch einen qualifizierten Pre-Sales- und After-Sales-Support an", erklärt Dominik Walter, Leiter der Business Unit IT bei Herweck. "Damit verfestigen wir unsere Kompetenz in diesem wichtigen Segment."

"Wir sind begeistert, dass wir Herweck für uns gewinnen konnten und freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit, mit der wir eine Lücke in der Distributionslandschaft schließen werden", sagt Thorsten Uebe, Country Manager bei 2N. "Unser gemeinsames Ziel ist es, zukunftsweisende Lösungen im Bereich der Türkommunikation und Zutrittsanforderungen anbieten zu können und den Kunden von Herweck für jedes denkbare Szenario die passende Lösung anzubieten."