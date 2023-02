Die Icos Deutschland GmbH hat einen Distributionsvertrag mit dem israelischen Hersteller Allot Ltd. für Deutschland, Österreich und die Schweiz abgeschlossen. Allot steht für innovative Lösungen zur Überwachung, Kontrolle und Sicherheit von Unternehmensnetzen. Der Müchener Value-Added-Distributor Icos, einst Brainworks, kann die Lösungen von Allot für Channel-Partner in der DACH-Region anbieten.

"as-a-Service"

Der weltweit agierende Hersteller offeriert seine Dienste "as-a-Service", um die Netzwerkinfrastruktur vor Botnet- und DDoS-Angriffen zu schützen. Damit könne die IT-Abteilung des Kunden mit einfach zu bedienenden und sicheren Tools die Netzwerk-Aktionen in Echtzeit im Auge behalten. So sei die Unternehmensleistung garantiert und geschäftskritische Anwendungen können entsprechend den Bedürfnissen des Kunden optimiert werden, heißt es weiter vom VAD.

Die Vertriebspartner von Icos Deutschland erwartet ein gut ausgebildetes Pre-Sales-Team, kaufmännische Dienstleistungen sowie eine Marketingabteilung, die bei der Nachfrageentwicklung effektiv unterstützen kann. Zudem steht ein flexibles Partnerschaftsprogramm zur Verfügung, das ausdrücklich auf die Verringerung von Risiken und die Maximierung von Gewinnen ausgerichtet ist. Weiterhin besteht die Möglichkeit zur Akkreditierung für die Bereitstellung eines 1st-Level-Support und damit eine Steigerung der Markteffizienz.

"Heutzutage müssen Unternehmen den IT-Verkehr zunehmend in Echtzeit unter Kontrolle haben, damit sie autonom entscheiden können, wer und wie auf der Ebene der einzelnen Benutzer oder Arbeitsgruppen mit den verschiedenen Anwendungen arbeiten kann", erklärt Stefano D'Adda, Sales Director Enterprise Italy & DACH bei Allot. "Von grundlegender Bedeutung ist auch die User-Experience der Anwender, unabhängig davon, ob es sich um interne oder externe Benutzer des Unternehmensnetzes handelt. In diesem Sinne ermöglicht es Allot der IT-Abteilung, den Datenverkehr im Netzwerk besser zu verwalten und sich an den Unternehmenszielen in Bezug auf Sicherheit, Netzwerkschutz und Benutzerzufriedenheit zu orientieren".

Mehr Informationen für Reseller zu den Allot-Lösungen und Partnerschaftsmöglichkeiten gibt es unter diesem Link bei Icos Deutschland.