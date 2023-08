Der kalifornische Anbieter Illumio, der hierzulande seit 2021 mit Infinigate zusammenarbeitet, hat seine Zero-Trust-Lösung Illumio for Microsoft Azure Firewall vorgestellt. Sie erlaubt es, die Azure-Firewall als sogenannten Zero-Trust-Enforcement-Point zu nutzen, der den Datenverkehr zwischen Azure-Ressourcen nicht nur sichert, sondern auch visualisiert. So sollen sich etwa Abhängigkeiten zwischen Anwendungen leichter erkennen lassen.

Illumio for Microsoft Azure Firewall minimiert die Auswirkungen von Ransomware-Attacken und anderen Cyberangriffe auf die Cloud, verspricht das Unternehmen. "Da die Welt um uns herum immer dynamischer und hybrider wird, müssen Unternehmen über flexible Zero-Trust-Policies verfügen, um eine resilientere Sicherheitsstruktur zu erreichen", sagt Mario Espinoza. Er ist Chief Product Officer bei Illumio.

Illumio will das unter anderem mit einem Eins-zu-Eins-Mapping der Azure-Ressourcen und den Metadaten in Azure erreichen. Illumio for Microsoft Azure Firewall soll außerdem die Erstellung von kontextbasierten Richtlinien mit Hilfe von natürlichsprachlichen Bezeichnungen erleichtern, die sich zudem automatisch an Azure-Deployments anpassen. Nach Angaben des Anbieters sind sie einfach zu verstehen und zu verwalten, da sie etwa mit Labels und nicht mit IP-Adressen arbeiten.

Die Auswirkungen neuer Richtlinien lassen sich zunächst in einem speziellen Simulationsmodus testen und validieren, bevor sie vollständig umgesetzt werden. Das soll die Uptime der Cloud-Anwendungen erhöhen. Zusätzlichen Schutz bietet die Segmentierung nach Zero-Trust-Vorgaben. Illumio für Azure Firewall ist nach Angaben des Anbieters im Microsoft Azure Marketplace erhältlich.