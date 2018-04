Der IT-Dienstleister Infodas hat eine neue Version seiner Sicherheitsdatenbank SAVe erstellt. In ihr sind nach Angaben des Unternehmens alle aktuellen Bausteine der IT-Grundschutz-Kataloge sowie auch bereits des neuen IT-Grundschutz-Kompendiums 2018 enthalten. Das Tool soll es Unternehmen erleichtern, sich nach den neuen Grundschutz-Regelungen des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zertifizieren beziehungsweise auch re-zertifizieren zu lassen.

"Die Gefährdungslage durch Cyber-Angriffe hat sich in den vergangenen Jahrzehnten immens verschärft", kommentiert Severin Rast, Leiter Security Consulting bei Infodas. Der modernisierte Grundschutz trage dieser Entwicklung Rechnung. SAVe ermögliche zudem eine schnelle Implementierung der neuen BSI-Vorgaben.

»

Rechtsseminar zur DSGVO