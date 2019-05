Seit 20 Jahren veranstaltet Distributor Ingram Micro nun schon seine Hausmesse. In den Anfangsjahren der Messe hieß das Unternehmen allerdings noch Ingram Macrotron. Lange Jahre war die Schau als IM Top bekannt. Seit 2017 hat man das "IM" gestrichen. Seither ist die Ingram-Hausmesse nur noch "Top". Und top sind auch die Partys, die sich traditionell an den Messetag anschließen. Wie die Branche zusammen mit Ingram den Messegeburtstag gefeiert hat, sehen Sie in unserer Bildergalerie.



Ingram feiert die 20. Hausmesse, am Vorabend im Bayerischen Hof und am Messetag im Münchner MOC.

Ingram-Deutschlandchef Alexander Maier kann mit Europachef Marc Snider einen prominten Gratulanten begrüßen.

Andreas Hansen Boston mit Claudia Huber-Völkl (Ingram).

Höllenmaschinenbauer Michael Schmelzle (PC-Welt) trifft auf der Suche nach Höllenmaschinenkomponenten Maciej Wieczorek (Zotac) in der Components-Lounge.

Geburtstagsparty mit Live-Band.

Auch unter Distributoren ist man gegenseitig Kunde: Michaela Schroll und Fabian Zellmer (beide DexxIT) vertreten den Würzburger Imaging-Grossisten.

Helmut Freytag (Nfon) mit Johannes D. Haseneder (Kabine5).

Kleines-Kiwiko-Treffen mit Christian Meyer (Straight Solutions), Matthias Jablonski (Kiwiko) und Pierre Roth (Bohnen Computertechnik).

Günter Schiessl (Ingram) begrüßt Florian Freyer (Media Concept Bürobedarf).

Jan Schwarzenberger (Synaxon) kann sich bei Susanne Kummetz (HP), Carsten Dreissig (Acer) und Bernhard Fauser (HP) über die neuesten Entwicklungen im Notebook-Markt informieren.

Thomas Jank (CP) mit Andreas Bortoli (C-entron) und Thomas Kalusa (Kyocera).

Siegfried Ellwanger (NEC) und Christine Peters (Ingram) haben sichtlich Spaß auf der Geburtstagsparty.

Saskia van der Kraaij (CP) mit Andreas Rosa (StarTech).

Guido Peters (Lancom) mit Thomas Jank (CP).

Sven Buchheim (Bluechip) hat Sukh Dhillon (AMD) auf der Messeparty getroffen.

Philipp Waloßek (D-Link), Florian Reinisch (Ingram) und Gunther Thiel (D-Link) feiern in der Components-Lounge.

Für Nils Becker-Birck (rechts) ist dies die erste Ingram-Hausmesse unter LG-Flagge. Sein Kollege Volker Lingk leistet gerne Gesellschaft.

Sabine Marshall und Jana Tappendorf (beide Microsoft).

Thomas Jank (CP), Amanuel Dag, Victor Ivanov (beide Context) und Regina Böckle (IDG) freuen sich über die neue Zusammenarbeit bei den Channel Excellence Awards.

Andreas Ilg (Ingram) und Patrick Köhler (Cyrus).

Peter Marwan (CP), Andreas Rosa (StarTech) und Anja Müller( Mercateo).

Christina Czernich (Haufe-Lexware), Sumru Gerken und Iris Kreuzer (beide Ingram) haben sich für die Components-Lounge in Schale geworfen.

Die Band lockt die Gäste auf die Tanzfläche.

Raphael Lechtenberg, Sven Osterholt, Corinna Gajdzik und Hermann-Wilhelm Wantia vom Münsteraner Fachhandelshaus Office Partner haben den weiten Weg vom Aasee an die Isar nicht gescheut.

Als Logistikexperte sorgt Ingram dafür, dass der Getränkenachschub nicht stockt.

Die beiden Xerox-Kavaliere Andreas Dahms und Matthias Hilbert mit ihrer Ingram-Gastgeberin Catherine Garnier.

Guiseppe Rizzo (Terra Solutions) mit Wolfgang Jung (Ingram) und Katja Schraml (Buffalo).