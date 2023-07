Die Stiftung Warentest hat ihren großen Smartphone-Test 2023 veröffentlicht. In der umfangreichen Liste mit 395 Geräten sind in diesem Jahr 21 Modelle neu hinzugekommen - darunter auch die Top-Modelle von Samsung und Apple: Das Samsung Galaxy S23 Ultra und das iPhone 14 Pro.

Stiftung Warentest prüft unterschiedliche Kriterien

Die Qualität der Smartphones prüft die Stiftung Warentest in unterschiedlichen Kriterien. Zu den Grundfunktionen zählen etwa die Sprachqualität, der Empfang oder die Rechenleistung. Ebenfalls in die Wertung fließen mit ein die Qualität der Kamera und des Displays. Der Test berücksichtigt außerdem die Benutzerführung und die Akkulaufzeit sowie die Stabilität, die im Rahmen von Fall- und Regentests geprüft wird. Die Stiftung Warentest berücksichtigt in ihrer Topliste weiterhin, wie lange Smartphones von ihren Herstellern mit Updates versorgt werden.

Samsung und Apple auf dem ersten Platz

Im aktuellen Smartphone-Test 2023 gibt es zwischen den Konkurrenten Samsung und Apple Gleichstand. Beide Hersteller landen mit der Note "gut (1,6)" auf dem ersten Rang. Getestet wurden das iPhone 14 Pro, das iPhone 14 Pro Max, das Samsung Galaxy S23 Plus und das Samsung Galaxy S23 Ultra. Alle vier Geräte konnten die Tester durch ihre hochauflösenden Displays und guten Kameras überzeugen. Aus diesem Grund erhielten sie alle die Note "1,6". Auf dem zweiten Rang mit der Note "gut (1,7)" landen das iPhone 14 Plus und das Samsung Galaxy S23.

Preis-Leistungssieger von Samsung

Wer maximal 450 Euro für ein neues Smartphone ausgeben will, wird bei den Preis-Leistungs-Siegern fündig. Beide Geräte, die in dieser Kategorie am besten abschneiden, stammen von Hersteller Samsung. Das Galaxy A54 5G bekommt die Note "gut (2,0)", dicht gefolgt vom Galaxy A34 5G mit der Note "gut (2,1)".

(PC-Welt)