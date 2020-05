Seit 1. Mai 2020 ist Jörg Neumann bei der ENO telecom GmbH als Leiter für die Netzvermarktung und den Vertrieb an den Handel zuständig. Er soll mit seinem Team unter anderem auch die strategische Entwicklung dieses Geschäftsbereichs unterstützen und ENO weiter als verlässlichen Vollsortimenter im Markt zu etablieren.

Der erfahrene Manager ist seit über 25 Jahren in der ITK-Branche aktiv. Über diverse Stationen wie Mobilcom, Mobiland oder Mobile Company hat Neumann als Shop-Leiter mit Personal- und Absatzverantwortung, Vertriebsbeauftragter und Vertriebsleiter alle Bereiche der TK-Branche kennengelernt.

Zuletzt war er bei Brodos als Senior Regional Sales Manager für den Aufbau und die Neuorganisation des Telekom Teams zuständig. Dazu hat Neumann neben der Betreuung strategischer Vertriebspartner als Key Account Manager auch ab 2019 zusätzlich die Position des stellvertretenden Direktors übernommen.

„Mit Jörg Neumann haben wir einen Profi an Bord geholt, der uns sowohl in der strategischen Entwicklung dieses Geschäftsbereiches als auch in der Festigung unserer Marktposition als Premium Distributors unterstützen wird“, so Sven Hollemann, Geschäftsführer bei ENO. „Er passt von seiner Persönlichkeit sehr gut in unser Team und wir sehen uns so sehr gut für die Zukunft aufgestellt.“

„Nach den ersten intensiven Tagen in Nordhorn und auch im Außendienst bin ich sicher, dass wir hier als Team gemeinsam sehr viel bewegen können“, sagt Jörg Neumann über seine neue Aufgabe.