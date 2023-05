Die IT-Sicherheitsfirma Kaspersky bietet jetzt mehrere Professional-Service-Pakete für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) an. Sie sollen Kunden bei Health-Checks ihrer IT-Infrastruktur, bei der Implementierung von Software, bei Upgrades, bei der Verschlüsselung mobiler Speicher sowie beim Management von Schwachstellen und Patches helfen.

Der integrierte Health Check Service deckt die Bereiche Bewertung, Implementierung und Konfiguration ab. Der Kunde kann zudem zwischen verschiedenen Sicherheitspaketen wählen. Das Angebot reicht von Kaspersky Endpoint Security for Business, über Kaspersky Security for Virtualization Light Agent, Kaspersky Security Center Cloud Console bis zu Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum und einem Upgrade für Kaspersky Endpoint Security for Business.

Gewünschte Ergebnisse, Leistungsumfang sowie Laufzeit der Pakete lassen sich im Voraus festlegen. Kaspersky bietet die Professional Services in fünf Varianten an: