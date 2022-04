Am 22. und 23. Juni 2022 öffnet der Medialog zum dritten Mal seine Pforten. Wie im letzten Jahr präsentiert Kern & Stelly echte Produktneuheiten und Highlights von 35 Top-Herstellern aus den Bereichen Projektion, LED-Walls, Displays, Broadcast, Zubehör und Videoconferencing in der "Halle 45" in Mainz.

Konzentrierte AV-Kompetenz

Auf dem Medialog 2022 erwartet die Branche ein Mix aus Messeständen, hochwertigen Gastvorträgen, einem attraktiven Rahmenprogramm und das besondere Flair der Halle 45, einer ehemaligen Fabrik. Für die Fachbesucher präsentieren sich unter anderem Hersteller wie Absen, Atlona, BenQ, BrightSign, Elmo, Epson, Huddly, Legrand, Lenovo, LG, Sharp/NEC, Poly, Promethean, Roomz, Samsung, Sharp, Smart, Sony, Yealink oder Zoom und zeigen ihre Lösungen samt Zubehör.

Bei der geplanten LED-Podiumsdiskussion mit Florian Rotberg von Invidis, Gastvorträgen von Frank Eilers und dem Avixa Women's Council erfahren die Besucher Fakten über die Arbeitswelt der Zukunft oder etwa wie neue Denkansätze manifestiert und umgesetzt werden können. Geführte Rundgänge zeigen aus erster Hand Detaileinblicke in die Line-Ups der Hersteller. Fachhändler lernen die Aussteller auf den Ständen persönlich kennen und können ihr Netzwerk durch den Dialog mit interessanten Menschen erweitern.

"Unser Ziel ist es, Medientechnik und den Dialog von Mensch zu Mensch zu einem perfekten Mix zu verbinden", sagt Heiko Wülfken, Marketingleiter bei Kern & Stelly Medientechnik GmbH. "Daher auch der Name Medialog."

Die Hausmesse findet am Mittwoch, den 22. Juni 2022 von 10 bis 18 Uhr und am Donnerstag, den 23. Juni 2022 von 9 bis 16 Uhr in der "Halle 45" in Mainz statt. Weitere Informationen sowie die Anmeldung zum Kern & Stelly Medialog 2022 kann unter diesem Link vorgenommen werden.