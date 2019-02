Die Kern & Stelly Medientechnik GmbH ist nun offizieller Absen-Distributor für den Corporate- und Retail-Markt in Deutschland und Österreich. Damit erweitern die Hamburger ihr Sortiment um flexible LED-Walls und -Lösungen.

Die Shenzhen Absen Optoelectronic Co. Ltd., wurde 2001 gegründet und ist als einer der führenden LED-Hersteller seit 14 Jahren in internationalen Märkten aktiv. Die LED-Lösungen von Absen zeichnen sich durch eine große Flexibilität, sehr gute Farbwiedergabe sowie ein einfaches Montagesystem aus und sind somit ideal für den Einsatz im Corporate- und Retail-Bereich, wirbt der Distributor für seinen neuen Partner.

Kern & Stelly ist derzeit einziger Value Added Partner mit Platinum Level für Absen in der DACH-Region. Dem Fachhandel verspricht das Unternehmen schnellen Support, attraktive Preise und eine individuelle Beratung auf höchstem Niveau. Zudem stehen Produkttrainings, Webinare und Marketing-Material rund um Absen als Unterstützung zur Verfügung.

Beide stellen in Amsterdam aus

„Mit Kern & Stelly haben wir einen dynamischen Partner gefunden, mit dem uns eine gemeinsame strategische Ausrichtung im LED-Markt verbindet“, erklärt Leon Ye, Regional Director DACH bei Absen. „Zusammen mit dem Expertenteam von Kern & Stelly können wir eine individuelle Beratung und persönliche Betreuung der Fachhandelspartner sicherstellen. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit!“

„Wir als Kern & Stelly sehen das Thema LED ganz klar weiter auf dem Vormarsch“, so Geschäftsführer Lutz Kern. „Besonders im Indoor-Einsatz für Signage-Anwendungen, in Empfangsbereichen und im Konferenzraum. Deshalb freuen wir uns, mit den LED-Lösungen von Absen unser Produktportfolio im Bereich LED ideal ergänzen zu können.“

Interessierte Fachhändler können Hersteller und Distributor vom 5. bis 8. Februar 2019 auf der ISE 2019 in Amsterdam besuchen. Absen ist in Halle 12 am Stand C60 zu finden, Kern & Stelly in Halle 5, Stand R130/R122.