Kioxia Europe hat mit TransMemory U366 eine neue Serie von USB-Flashlaufwerken im Programm. Im eleganten Metallgehäuse sind derzeit vier Versionen von 16 bis 128 GB verfügbar. Alle vier Varianten unterstützen USB-Schnittstellen vom Typ A, sowohl USB als auch USB 3.2 Gen. 1 und sind mit macOS 10.12 bis 11.0, Windows 8.1 und Windows 10 kompatibel.

Mit schlanken Abmessungen von circa 39 x 12 x 4,5 Millimetern und einem Gewicht von rund sechs Gramm besitzt der TransMemory U366 ein kompaktes Design, welches weitere vorhandene USB-Slots nicht verdeckt. Der kleine Stick lässt sich per Schlüsselring am Schlüsselbund oder Halsband befestigen und ist so für Nutzer immer und überall verfügbar.

Neue MicroSD mit einem Terabyte Speicher

Darüber hinaus erweitert das Unternehmen sein microSD-Sortiment um eine Exceria Plus mit 1 TB Speicherkapazität. Die ergänzt die bereits verfügbaren Kapazitäten von 32, 64, 128, 256 und 512 GB. Die neue 1-TB-microSDXC-UHS-I-Karte entspricht den Spezifikationen UHS Speed Class 3 (U3) sowie Video Speed Class 30 (V30). Sie liest bis zu 100 MB/s und schreibt bis zu 85 MB/s recht flott.

Die Terabyte-Karte reicht für fast 100 Stunden Video in Full-HD, rund 2.000 CDs oder bis zu 650.000 Fotos mit 5 Megapixeln - viel Platz für Filme, Musik und Fotos auf Mobilgeräten. Kioxia bewirbt die Karte als stoßfest, wasserdicht und röntgensicher. Sie kommt in einer Sichtverpackung die praktischerweise auch einen SD-Adapter für Notebooks oder Kameras enthält.

Beide Produktreihen sind ab Oktober 2021 bei den Kioxia-Distributoren erhältlich. Weitere Informationen über die TransMemory USB-Flashlaufwerke und die Exceria microSD-Speicherkarten von Kioxia finden sich unter diesem Link.