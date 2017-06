Anfang Mai hat Komsa sein 25-jähriges Firmenjubiläum gefeiert. Nach einem Vierteljahrhundert übergeben nun die Firmengründer Gunnar Grosse und Jürgen Unger die Vorstandsarbeit in neue Hände. Die beiden Manager werden aber weiter an der strategischen Ausrichtung des Distributors aus dem sächsischen Hartmannsdorf beteiligt sein: Sie wechseln in den Aufsichtsrat der Gesellschaft.

Sven Mohaupt, Steffen Ebner, Uwe Bauer, Katrin Haubold und Torsten Barth bilden das neue Vorstandsteam bei Komsa. Uwe Bauer wird als Vorsitzender die Leitung übernehmen. Bauer ist bereits seit 17 Jahren bei Komsa und war bereits als Vorstand für den Fachhandelsverbund und Komsa-Tochter Aetka verantwortlich.

Neuer Vorstand aus eigenen Reihen

Gunnar Grosse, Jürgen Unger, Norbert Hanussek und Jürgen Fuchs gründeten 1992 das Unternehmen, das seine Wurzeln im Vertrieb von Mobiltelefonen hat. Was in einem kleinen Büro in Chemnitz begonnen hat ist nun ein Distributor und Dienstleister mit rund 1.800 Mitarbeitern. Mit neuen Logistik- und Dienstleistungsflächen sieht der scheidende Vorstand Gunnar Grosse das Unternehmen gut für die Zukunft gerüstet: "Die digitale Transformation ist allgegenwärtig und bringt tiefgreifende Umbrüche für Wirtschaft und Gesellschaft. Dafür stellen wir uns neu auf. Und das, ganz im Sinne unserer Unternehmenskultur, mit einem neuen Vorstandsteam aus den eigenen Reihen", erklärt Grosse.