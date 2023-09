Ende Januar 2023 hat ChannelPartner zusammen mit Context die Channel Excellence Awards (CEA) verliehen. Derzeit läuft zusammen mit unserem Marktforschungspartner die Auswertung der nächste Runde der Umfrage. Als Service für Sie präsentieren wir hier nochmals die Ergebnisse der CEA 2023.

Der weltweite Server-Markt legte 2022 gemessen an den Stückzahlen um rund 7 Prozent zu, gemessen am Umsatz sogar um fast 19 Prozent. Grund war weltweit neben der weiterhin hohen Nachfrage der Cloud-Anbieter vor allem in Deutschland auch die solide Nachfrage bei Unternehmen, die ihre Infrastruktur im Nachgang der Pandemie auf den neuesten Stand brachten. Denn Homeoffice und Digitalisierungs-Initiativen haben zwar auch Cloud-Diensten einen Boom beschert, verlangen aber oft genug auch in den Firmen selber mehr oder Rechenleistung. Schließlich wollen viele Firmen nicht alles in die Cloud geben - oder dürfen gar nicht.

In einem grundsätzlich positiven Marktumfeld fällt es den Hersteller im allgemeinen leichter, den Channel zufrieden zu stellen. Das galt auch für den Server-Markt. In der von Context durchgeführten Umfrage lieferten sich Dell, Fujitsu, HPE und Lenovo lange ein "extremst enges Kopf-an-Kopf-Rennen", wie Amanuel Dag, Country Director DACH bei dem Marktforschungsunternehmen, erklärt. Am Ende setzte sich aber einer vom Peloton ab und ging doch klar als Sieger durchs Ziel.

Fujitsu macht im Server-Markt den besten Channel-Job

Der im Januar 2023 verliehene Channel Excellence Award in der Kategorie "Server &(Hyper)Converged Systems" ging an Fujitsu. "Entscheidend für Sieg von Fujitsu war: Sie sind in allen Kategorien sehr gut", fasst Dag zusammen. Neben einer hervorragenden Produktperformance und einer exzellente Partnerbetreuung bescheinigten die befragten Partner dem Hersteller auch einen hervorragenden Sales-Service und bewerteten auch die Leadgenerierung gut. Damit konnte Fujitsu seine Spitzenposition in dieser Kategorie 2023 verteidigen.

Etwas Bewegung gab es bei denen als "Preferred Vendor" ausgezeichnten Herstellern. Dell kletterte von 4 auf 2, Lenovo von Rang 5 auf 4. Der Vorjahreszweite HPE liegt 2023 auf Rang 3. Allerdings haben diese Verschiebungen wenig Aussagekraft, liegen die Gesamtergebnisse doch alle sehr nah beeinander. Anders gesagt: Auch diese drei Hersteller bieten im Server-Bereich alle eine sehr gute Channel-Betreuung.

Anerkennung für Bluechip und Supermicro

Interessant ist, dass Bluechip es als Neuzugang im Ranking direkt auf Platz 5 geschafft hat. Dass die Thüringer Channel-Betreuung grundsätzlich können, hatten sie bereits in den Vorjahren immer wieder unter Beweis gestellt. Bei den Channel Exzellence Awards 2023 untrmauerten sie das mit guten Platzierungen in der Distributions-Kategorie "Vollsortimenter" sowie der Produkt-Kategorie "Stationäre Clients".

Im Vergleich zum Vorjahr verbessert hat sich auch Supermicro. Das war bei einem Wachstum von über 30 Prozent weltweit (gemessen an Stückzahlen) nicht unbedingt zu erwarten. Schließlich gehen mit solch einem starken Anstieg oft auch erhebliche Wachstumsschmerzen im Channel einher. Offenbar hat der Herstelller diese Hürde aber gut bewältigt.

Im Folgenden finden Sie das gesamte Ranking im Überblick. Die vergleichbare Umfrage für die Channel-Betreuung im Jahr 2023 wurde von Context bereits durchgeführt. Aktuell läuft die Auswertung. Die Ergebnisse werden dann im Januar 2024 auf einer Award-Gala in München vorgestellt.

Diese Kategorie "Server &(Hyper)Converged Systems" umfasst Server sowie gemeinsam genutzte, skalierbare Server-, Netzwerk- und Speicherressourcen.

Channel Excellence Award 1. Fujitsu (1) Preferred Vendor 2. Dell (4) 3. HPE (2) 4. Lenovo (5) 5. Bluechip (-) 6. Thomas Krenn (3) 7. Nutanix (7) 8. Supermicro (11) 9. Exone (8) 10. Tarox (9)

(Vorjahresplatzierung in Klammern)

Weitere Informationen, wie die Ergebnisse zustande gekommen sind, sowie eine Übersicht über alle Distributions- und Herstellerkategorien der Channel Excellence Awards finden Sie unter www.channelpartner.de/3616088. Die Ergebnisse des Vorjahrs zum Vergleich gibt es unter www.channelpartner.de/3340466.