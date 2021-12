Seit 1. November 2021 ist Lara Maier als Director Distribution bei Igel Technology unter Vertrag. Sie ist in dieser Position als direkte Ansprechpartnerin für die Igel Distributionspartner in der DACH-Region verantwortlich. Neben der aktiven Kommunikation gehört auch die die Ausarbeitung gemeinsamer Ziele und die Weiterentwicklung von Resellern zu ihren Aufgaben. Maier berichtet direkt an Patrizia Fioretti, Vice President Channel EMEA bei Igel.

Lara Maier war zuletzt als Channel Director Europe bei VMRay beschäftigt, wo sie die Vertriebsaktivitäten in Europa koordinierte. In weiteren Stationen war sie Channel Manager DACH bei SailPoint, Distribution Sales Manager Continental Europe bei Mimecast und sammelte Erfahrungen als Senior Distribution Account Manager bei RSA Security. Sie startete ihre IT-Karriere bei Macrotron, der späteren Ingram Micro und übernahm Vertriebsaufgaben bei Netgear, Lexmark sowie Kaspersky.

"Dass es uns gelungen ist, eine so erfahrene Channel-Spezialistin für uns zu gewinnen, zeigt, dass Igel ein attraktiver und innovativer Arbeitgeber in der Branche ist", freut sich Patrizia Fioretti über den Neuzugang. "Lara Maier wird uns dabei unterstützen, die Beziehungen zu unseren Distributionspartnern im deutschsprachigen Raum noch weiter zu vertiefen und das Partner-Netzwerk zu vergrößern. Damit tragen wir der anhaltend wachsenden Nachfrage nach Igel Lösungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz Rechnung."