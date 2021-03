Lenovo verkauft das Android-Tablet Lenovo Smart Tab M10 - FHD Plus, das in einem stabilen Metallgehäuse sitzt, zusammen mit dem Smart Dock: Diese Ladestation hat vorne und hinten Lautsprecher und arbeitet mit dem Alexa-Sprachassistenten. Sitzt das Tablet im Dock und ist per Bluetooth gekoppelt, lässt es sich per Zuruf steuern, um etwa Filme abzuspielen – sofern eine passende App wie Prime Video installiert ist. Das Dock aktiviert auf dem Tablet außerdem den Show-Modus, in dem es etwa Wetterinfos im Vollbild-Modus anzeigt.

Im Test hakt das Zusammenspiel von Tablet und Dock oft – Alexa ist dann erst bereit, wenn wir das Tablet erneut ins Dock setzen. Der Lautsprecherklang reicht für größere Räume aus, die mittelmäßige Tonqualität genügt für Filme und Hintergrundmusik. Das Smart Tab schultert übliche Tablet-Aufgaben wie Videowiedergabe und Surfen meist problemlos, beim Laden von Webseiten mit vielen Bildern lässt es sich aber Zeit, was an der wenig leistungsfähigen Mediatek-CPU und dem mäßig schnellen AC-WLAN mit nur einem MIMO-Stream liegt. Die Bildqualität des Full-HD-Displays ist Durchschnitt, geht für zu Hause aber in Ordnung. Der interne Speicher mit 64 GB lässt sich per Micro-SD-Karte erweitern. Fazit Das Lenovo-Tablet hinterlässt einen mittelmäßigen Eindruck. Erst die Extra-Funktionen dank Alexa-Dock machen das Paket zu diesem Preis empfehlenswert. Hersteller: Lenovo + Pro – Contra Docking-Station mit Alexa-Assistent Mäßige Rechenleistung Full-HD-Auflösung Durchschnittliches Display – Schwache Laufzeit bei Videowiedergabe Testergebnis Gewichtung Note Geschwindigkeit 30% 3,32 Mobilität 25% 2,81 Ausstattung 20% 2,73 Bildschirm 22% 2,99 Service 3% 2,36 Aufwertung/Abwerung – Testnote 100% befriedigend 2,97 Preisurteil preiswert Preis (UVP des Herstellers) 249 Euro (PC-Welt)