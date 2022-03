Lenovo ergänzt die ThinkPad- und ThinkVision Portfolios. Notebooks und mobile Workstations der X1- und P-Serie, angetrieben mit Intel Core i9 H-Serie vPro-Prozessoren der 12. Generation, neuesten Nvidia GeForce RTX Laptop-GPUs, bis zu 64 GB DDR5-Speicher und dualen SSD-Laufwerken mit bis zu 8 TB Speicherkapazität im Extremfall. Außerdem gibt es Neues von der ThinkPad T-Serie aus dem gemäßigten Preissegment.

Kraftpaket ThinkPadX1 Extreme

Das ThinkPad X1 Extreme Gen 5 steht für höchste Leistung für anspruchsvolle Arbeit und High-Definition-Entertainment. Die fünfte Generation kann mit 16-Zoll-Displayoption mit bis zu 165 Hz Bildwiederholfrequenz und 16:10-Seitenverhältnis aufwarten. Weitere Optionen bieten eine Helligkeit von bis zu 600 Nit, 4K-Auflösung, werkseitige Farbkalibrierung, Dolby Vision HDR und optionale Touch- und Stifteingabe.

Technische Highlights beim HighEnd-Modell sind neben der Core H-i9 CPUder 12. Generation bis zu einem i9 und optionale Intel vPro-Technologie unter anderem die Nvidia GeForce RTX 3080 Ti Grafik mit 16GB GDDR6-Speicher, bis zu 64 GB DDR5-RAM und zwei 4 TB M.2 PCIe Gen 4 SSDs oder die Flüssigmetall-Wärmeleitpaste für CPU und Grafik.

Ein neuer Kartenleser unterstützt SDXC-Speicher und für die audiovisuelle Kommunikation adelt Dolby mit Atmos, Voice und Vision den Edel-Laptop. Das ThinkPad X1 Extreme Gen 5 ist wie alle ThinkPad X1 Modelle bereit für die Unterstützung der Tile-Suchfunktionen, sodass Benutzer ihren PC bis zu 14 Tage lang orten können, selbst wenn er ausgeschaltet ist

Workstations mit mehr Format

Auch bei den ThinkPads der P-Serie gab es Neuerungen. Das ThinkPad P14s Gen 3 und das P16s Gen 1 wurden mit den neuesten Intel Core Prozessoren und professionellen Nvidia-T550-Grafikprozessoren ausgestattet, ISV-zertifiziert und für Anwendungen wie AutoCAD, Revit, SolidWorks und mehr optimiert. Beide Workstations gewährleisten mit ThinkShield und Militärstandards Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.

Ein breiteres Touchpad, eine längere Akkulaufzeit, eine verbesserte FHD-Webcam oder die X-Rite-Werkskalibrierung für naturgetreue Farbgenauigkeit verbessern die Bedienung. Komplett neu in dieser Serie ist das ThinkPad P16s, das im 16-Zoll-Formfaktor speziell für Ingenieure, Architekten und Studenten entwickelt wurde. Das 16:10-Seitenverhältnis des Bildschirms bietet mehr Platz zum Betrachten und Gestalten mit hoher Schärfe. Beide Workstations werden mit schwarzem oder sturmgrauen Aluminiumgehäuse angeboten.

Das Arbeitstier wird noch besser

Das ThinkPad T ist das erfolgreichste Business-Notebook von Lenovo, das Arbeitstier des Portfolios erfüllt das Anforderungsprofil von vielen Geschäftsanwendern. In Barcelona erschien das neue ThinkPad T16 sowie aktualisierte ThinkPad T14 und T14s der Generation 3. Sie kommen entweder mit Intel-CPUS der 12. Generation plus optionalem Intel vPro oder den neuesten AMD Ryzen Pro 6000-Mobil-Prozessoren mit Microsoft Pluton Sicherheitschip und laufen unter Windows 11 Pro.

Auch hier setzt Lenovo auf neue 14-Zoll- und 16-Zoll-Displays mit 16:10-Ratio in diversen Optionen je nach Modell bis zu 500 Nit Helligkeit mit 4K-Auflösung, Dolby Vision HDR-Unterstützung und Low Blue Light-Technologie und Touch-Fähigkeit. Für das ThinkPad T14s ist sogar eine 2,8 K OLED-Option dabei. Das Touchpad wurde auch bei den T-Modellen vergrößert.

Ebenfalls modellabhängig sind die Grafikeinheiten von Radeon 600M-Grafik bei der AMD-Version über die Intel Iris Xe- oder Nvidia MX 550- oder RTX 2050-GPU bei den Intel-Modellen. Auf der Optionsliste finden sich modellabhängig Cat16 4G Wireless WAN, die Anwesenheitserkennung per Radar oder Ultraschall, Dolby-Vision und eine Alternative zum Standard-Akku.

Wie die X1-Modelle ist auch die Intel-Variante der ThinkPad T-Serie bereit für die Unterstützung der Tile-Funktionen, mit denen Benutzer ihren PC bis zu 14 Tage lang orten können, selbst wenn er ausgeschaltet ist. Weitere Sicherheitsmerkmale sind laut Lenovo der Fingerabdruckleser in der Einschalttaste und die Klassifizierung als Windows Secured-Core-PCs.

USB-C-Monitor für den Außendienst

Für hybride Arbeitsumgebungen ist der brandneue ThinkVision M14d mobile USB-C-Monitor gedacht. Der 14-Zöller wiegt weniger als 600 Gramm und kommt mit 16:10-Seitenverhältnis und einer Auflösung von 2240 x 1400 Pixeln. Der 100 Prozent sRGB-Farbraum sorgt für Wiedergabetreue und eine Technologie für natürliches blaues Licht schont die Augen. Mit nur einem Kabel kann so die Bildschirmfläche erweitert und die Zusammenarbeit mit Kunden oder Kollegen erleichtert werden.

Da beide USB-C-Anschlüsse des M14d die Datenübertragung unterstützen, können unterstützte Peripheriegeräte wie externe Speicher oder ein Smartphone an den ungenutzten Anschluss wie bei einem Hub angebunden werden. Darüber hinaus wird er mit einer Schutzhülle geliefert, so dass er sich bequem mit einem Laptop in einer Tragetasche verstauen lässt.

Nachhaltigkeit, Preise und Verfügbarkeiten

Lenovo wurde erneut von Corporate Knights als eines der nachhaltigsten Unternehmen der Welt ausgezeichnet wurde und hat ehrgeizige Ziele: Bis 2025 sollen 90 Prozent des Stroms für den weltweiten Geschäftsbetrieb aus erneuerbaren Quellen kommen und eine Million Tonnen Treibhausgasemissionen aus der Lieferkette entfernt werden.

Bei den oben vorgestellten ThinkPads wurden etwa recycelte Kunststoffmaterialien (PCC) für das Lautsprechergehäuse, die Akkuhalterungen und die Netzteile verwendet. Die Geräte sind Energy Star-zertifiziert sowie EPEAT-registriert und kommen in Verpackungen, die zu 90 Prozent recycelt und/oder nachhaltig sind.

Mehr zu den Neuheiten von Lenovo auf der MWC gibt es in der virtuellen Ausstellung unter diesem Link.