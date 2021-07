Die Niederlassung Deutschland und das am gleichen Ort ansässige Zentrallager der Littlebit Technology Group ist im Sommer 2021 an einen neuen Standort in Alzenau umgezogen um für weiteres Wachstum der Gruppe gerüstet zu sein.

Mit den neuen Räumlichkeiten verfügt die Littlebit Gruppe über eine Lagerfläche von 7.000 m². Damit verdoppelt das Unternehmen erstens die Lagerkapazitäten und optimiert zusätzlich ihre Logistikprozesse. So seien die Schweizer nun in der Lage, das zunehmende Warenvolumen schneller zu bewegen und könne dem Handel in der gesamten DACH und BENELUX-Region einen effizienten und qualitativ hochwertigen Service zu bieten.

Der neue Standort liegt verkehrsgünstig in unmittelbarer Nähe des Frankfurter Flughafens und direkt an der Autobahn A45.