Es ist ja bereits einige Wochen her, dass die Channel Excellence Awards von ChannelPartner in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsunternehmen Context verliehen worden sind. Die ChannelPartner-Redaktion nimmt sich aber nochmals jede Kategorie vor, um zusammen mit den Context-Experten genauer in die Bewertungen zu schauen.

In der Kategorie Zubehör sind alle an Smartphones, Tablets, Notebooks oder stationäre PCs andockbaren Eingabegeräte, Bedienhilfen und Zusatzgeräte zusammengefasst. Nicht dazu zählen Drucker und Displays, die in jeweils eigenen Kategorien bewertet wurden. Die wichtigsten Produktgruppen der Kategorie sind dabei Mäuse, Tastaturen, Webcams, Headsets, Docking-Stationen und SMB-USVs.

Trust und Sennheiser sind neu dabei

Für den Handel ist das Zubehörsegment von großer Bedeutung. Hier lässt sich weiteres Geschäft mit zusätzlicher Marge generieren. Bei der diesjährigen Auswertung hat Seriensieger Logitech auch dieses Jahr wieder die Nase vorn und bekommt daher den Channel Excellence Award.

Cherry konnte sich vom dritten auf den zweiten Platz verbessern. HP, vergangenes Jahr noch auf Rang zwei, rutsche auf den vierten Platz ab. Dafür sicherte sich Jabra noch einen Platz auf dem Siegerpodest. Trust und Sennheiser waren letztes Jahr nicht vertreten und schaffen es nun auch ins Ranking und werden so, wie alle in der Liste vertretenen Hersteller, als "Preferred Vendor" ausgezeichnet.

Die Top-Platzierung Logitechs ist vor allem auf die sehr gut bewertete Produktperformance zurückzuführen. Bei den anderen Kriterien lag der Hersteller eher im Mittelfeld. "Bei Schulungen und Zertifizierungen hinkt Logitech dem Mitbewerb etwas hinterher", erläutert Amanuel Dag, Country Director DACH bei Context. Doch dies falle bei wenig erklärungsbedürftigen Zubehörprodukten nicht so sehr ins Gewicht.

Channel Excellence Award 1. Logitech (1) Preferred Vendor 2. Cherry (3) 3. Jabra (5) 4. HP (2) 5. Microsoft (4) 6. D-Link (6) 7. Trust (-) 8. Sennheiser (-)

(Vorjahresplatzierung in Klammern)

