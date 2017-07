Laut Unternehmen kommen diese Neueinstellungen zur rechten Zeit, da sich Lookout Mobile Security in einer schnellen Wachstumsphase befindet. Beide Spitzenmanager bringen umfangreiche Unternehmenserfahrungen mit und sollen das Angebot weiterentwickeln sowie den Marktausbau vorantreiben.

Lookout holt Vijaya Kaza als Chief Development Officer

Vijaya Kaza wird dabei für die Bereiche Produktentwicklung und Cloud verantwortlich sein. Sie bringt neben zwei Master-Titeln rund 20 Jahre Erfahrung aus der IT-Sicherheitsbranche mit und sei zudem sehr erfolgreich beim Aufbau von Top-Teams, heißt es aus London.

Kaza hat zuvor bei FireEye als Senior Vice President für den Bereich Cloud Products und Engineering gearbeitet. Dort war sie unter anderem für den Aufbau von FireEyes Security-as-a-Service-Angeboten verantwortlich. Davor arbeitete sie 17 Jahre lang bei Cisco, wo sie verschiedene Führungsrollen innehatte und die Produktentwicklung für ein breites Portfolio an Sicherheitsprodukten mit einem Jahresumsatz von mehr als einer Milliarde US-Dollar verantwortete.

Ex-McAfee-Mann Wim van Campen kommt als VP Sales zu Lookout

In seiner neuen Rolle als Vice President Sales soll sich Wim van Campen auf den Ausbau der Marktanteile in Europa konzentrieren. Nach Ansicht von Lookout befände sich der Markt für Mobile Security dort derzeit in einer dynamischen Wachstumsphase.

Van Campen bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Sicherheits- und Netzwerkbranche mit, etwa aus seiner vorherigen Führungsposition bei Intel Security zuvor McAfee als Vice President Nord- und Osteuropa. Weitere Stationen seiner Karriere waren beispielsweise Juniper, Dell oder Cisco. (KEW)