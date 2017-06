Mit mehr als 20 Jahren Berufserfahrung in der IT-Branche sowie umfassenden Kenntnissen im Bereich Sales und Marketing übernahm Mark Kieffer seit Mitte Mai 2017 die Aufgaben des Country Managers DACH bei Milestone Systems. Er soll die Partnerschaften zu den Händlern und Solution-Partnern intensivieren und die Milestone Community weiterentwickeln. Kieffer berichtet an Christian Ringler, Director Middle East, Africa and DACH bei Milestone Systems.

Kieffer begann seine Karriere 1996 bei der heutigen Ingram Micro als Kundenmanager im Vertrieb und war von 2000 bis 2004 Produktmanager Purchasing. Danach wechselte er zu Corel und übernahm zunächst die Aufgaben des Distribution Managers DACH, dann wurde er Manager Channel Sales DACH und schließlich Senior Manager Channel Sales DACH, Benelux und Nordics.

"Mit Mark Kieffer haben wir den perfekten Country Manager für Deutschland, Österreich und die Schweiz gefunden", erklärt Christian Ringler. "Er bringt große Erfahrung im Aufbau von Softwareunternehmen und bei der Implementierung von Unternehmensstrategien im deutschsprachigen Raum mit. Gleichzeitig verfügt er über langjährige Erfahrung im Bereich Software sowie im Umgang mit Distributoren, Partnern und Endkunden. Ich freue mich, dass wir ihn an Bord haben, und mit ihm einen weiteren wichtigen Schritt gehen können. Gleichzeitig unterstreicht das kontinuierliche Investment den großen strategischen Fokus auf den DACH-Bereich von Milestone Systems." (KEW)