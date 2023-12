Der Value-Added Distributor Ebertlang aus Wetzlar hat Michael Menne zum Team Lead des Messaging Teams befördert. Mit der Leitung des Fachvertriebsteams kümmert er sich ab sofort um die Lösungen aus den Themengebieten "E-Mail und Kommunikation". Menne übernimmt die Position von Annika Beyer, Team Lead in Elternzeit, die zu einem späteren Zeitpunkt in führender Position zum Unternehmen zurückkehren wird.

Reicher Erfahrungsschatz

Seit 2018 ist Michael Menne Teil von Ebertlang, wo er zuletzt als stellvertretender Leiter im Messaging Bereich tätig war. In seiner neuen Position als Team Lead verantwortet Menne die Zusammenarbeit mit langjährigen Herstellern unter anderem auch mit MailStore. Zudem soll er das Messaging-Sortiment in Absprache mit dem hiesigen Portfolio-Team sinnvoll erweitern.

"Wir sind sehr froh, dass wir mit Michael einen Veteranen des IT-Geschäfts für diese Rolle gewinnen konnten", sagt Marc Fischer, Director Sales bei Ebertlang. "Dank seiner Expertise und vielen Jahren bei Ebertlang ist er genau die richtige Persönlichkeit, um bestehende und potenzielle neue Hersteller zu betreuen, mit denen wir unser Portfolio im Bereich 'E-Mail und Kommunikation' weiter verstärken."

"E-Mail und Kommunikation bleiben auch in Zukunft eine Säule für jedes Unternehmen", erklärt Michael Menne. "Umso wichtiger ist es, dass wir unseren Partnern hier stets State of the Art-Lösungen und entsprechende Beratung an die Hand geben können. Ich freue mich, zusammen mit meinem engagierten Team diese Herausforderung zu meistern."