Der niedersächsische Spezial-Distributor MichaelTelecom AG hat ab sofort die RingCentral X powered by Telekom-Lösung im Angebot. Hierbei handelt es sich um eine Unified-Communications-as-a-Service-Plattform (UCaaS), die Team-Messaging, Video-Meetings sowie eine Cloud-Telefonanlage über das Netz der Telekom bereitstellt.

Die Lösung soll Kunden jeder Größenordnung ansprechen. Zum Telekom CompanyFlex-Anschluss können die drei RingCentral-Editionen Essentials, Standard und Premium sowie Add-Ons zur individuellen Anpassung zur maßgeschneiderten Kommunikationslösung kombiniert werden. Durch die offene API-Plattform besteht zudem die Möglichkeit weitere Geschäftsanwendungen zu integrieren. Zum Thema Sicherheit verweisen Telekom und RingCentral auf das erhaltene C5-Prüfzertifikat (Cloud Computing Compliance Criteria Catalogue) des BSI und versprechen DSGVO-Konformität.

"Wir freuen uns sehr, mit RingCentral X powered by Telekom unser Portfolio an UCaaS-Anbietern ausbauen zu können und bieten den Resellern ein starkes Paket mit RingCentral und der Telekom", erklärt MichaelTelecom-Vorstand Oliver Hemann. "Die Reseller erwartet ein sehr interessantes Produkt mit vielfältigen Vermarktungsmöglichkeiten sowie lukrative Verdienstmöglichkeiten."

Einen ersten Eindruck von der RingCentral X-Plattform konnten sich die MichaelTelecom-Partner auf der Herbstmesse des Distributors verschaffen, die am 24. September 2022 am Firmensitz in Bohmte stattfand.