Nutzen Sie bei der Arbeit oder privat Dienste von Microsoft, müssen Sie sich ab und zu zusätzlich zum Passwort mit einem zweiten Faktor verifizieren. Eine der elegantesten Methoden ist eine dezidierte App: Microsoft empfiehlt den hauseigenen Microsoft Authenticator aus dem App Store. Diese funktioniert jedoch nicht sofort - neue Geräte muss man dem eigenen Microsoft-Konto zunächst hinzufügen. Wir empfehlen zudem, das alte iPhone erst dann zurückzusetzen, wenn Sie sich überzeugt haben, dass alle Zwei-Faktor-Authentifizierungen (2FA) auf dem neuen Gerät funktionieren.

Neue Geräte, nicht nur das iPhone, verbinden Sie mit ihrem Microsoft-Konto am besten in einem Browser. Loggen Sie sich im Konto-Portal von Microsoft mit Ihren entsprechenden Zugangsdaten ein. Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Sicherheitsinformationen, gelangen Sie zu den Einstellungen für neue Passwörter, Authentifizierungs-Apps etc.

Bei einem neuen Gerät klicken Sie auf das Pluszeichen und die Überschrift "Anmeldemethode hinzufügen". Wählen Sie "Authenticator-App" aus dem erscheinenden Drop-Down-Menü und klicken Sie auf "Hinzufügen". Es erscheint eine Oberfläche für die Einrichtung der Microsoft-Authenticator-App, es gibt aber die Möglichkeit, eine Alternative-App hinzuzufügen. Hier folgen Sie einfach den Schritten auf dem Bildschirm. In den meisten Fällen müssen Sie dafür mit der Authenticator-App auf dem iPhone einen QR-Code einscannen. Danach ist Ihr Gerät bzw. die App darauf Ihrem Microsoft-Konto bekannt und Sie können sich in Zukunft in dem zweiten Schritt authentifizieren. (Macwelt)