Alsos Telekommunikationssparte NT plus belohnt gemeinsam mit Mitel elf Also-Fachhandelspartner mit einer exklusiven Reise nach Kuba. Die Händler mit der höchsten Zielerreichung sind mit an Bord, wenn es dann im März 2018 in die Karibik nach Havanna und Varadero geht.

Der Aktionszeitraum läuft ab sofort und bis zum 31. Dezember 2017. Wer bis dahin Mitel-Umsätze generiert und das gesteckte Umsatzziel in einer von vier unterschiedlichen Produktkategorien erreicht, kann sich für die Kuba-Reise vom 1. bis 6. März 2018 qualifizieren.

Das Mitmachen lohnt sich, denn auf dem Programm der Reisegruppe stehen beispielsweise eine Rundfahrt in amerikanischen Cabrios entlang des Malecon mit Stopp im Mafia Hotel National oder der Besuch einer Tabak- und Rumdegustation in der Altstadt Havannas.

Weiterhin bieten die Veranstalter einen Ausflug per Katamaran zum Schnorcheln in der exotischen Wasserwelt eines Korallenriffs oder etwa ein exklusives Galadinner am Strand.

Details zur Reise und nähere Informationen zur Teilnahme finden sich unter diesem Link. (KEW)