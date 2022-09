Die Münchener MRM Distribution GmbH & Co. KG und die indische Quickwork Technologies arbeiten zukünftig zusammen, um die Automationslösungen aus Mumbai in der DACH-Region bekannter zu machen. Die 2015 gegründete Quickwork will die Automatisierung von Arbeitsabläufen durch eine no-code Drag-and-Drop-Schnittstelle vereinfachen. Dies werde mit 1.800 bereits integrierten Anwendungen in einer Plattform-Umgebung ermöglicht und erfordere keinen Entwickleraufwand, wirbt der Distributor.

Die Plattform ermöglicht die Abbildung einfacher, aber auch umfangreicher und komplexer Arbeitsabläufe, wie etwa die automatisierte Erfassung von Marketing-Kontakten und deren Einbindung in das CRM. Durch die Verbindung von unternehmensinternen Systemen und Integrationen von Drittanbietern kann sie dazu beitragen, jede Produktentwicklung erheblich zu beschleunigen und zu skalieren. Darüber hinaus kann jeder Workflow mit zwei Klicks in eine API umgewandelt werden, was eine Vervielfältigung von Workflows über Benutzer- oder Kundengruppen hinweg ermöglicht.

Automatisierung im Handumdrehen

"Wir freuen uns, dank der Expertise der MRM Distribution im Software-Vertrieb und ihres professionellen Händlernetzes in den DACH-Markt einsteigen zu können", sagt Rajat Kakar, Managing Director EMEA bei Quickwork. "Unser Produkt ermöglicht es Unternehmen, agiler zu werden, Shift-Left-Methoden zu implementieren und Prozesse in großem Umfang zu automatisieren und dabei innerhalb weniger Tage einen ROI zu erzielen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der MRM und darauf, die Probleme unserer Kunden auf ihrem Weg zur digitalen Transformation zu lösen."

"Die MRM Distribution ist stolz darauf die Integrationsplattform-Lösung von Quickwork in ihr Handelsportfolio aufzunehmen", erklärt Christian Bedel, Geschäftsführer der MRM Distribution. "Unternehmen haben die Möglichkeit, ohne Entwicklungsaufwand den Fluss interner und externer Daten in kürzester Zeit via Quickwork zu automatisieren."