Die Siewert & Kau Service GmbH bereitet auch in diesem Jahr insgesamt 17 neuen Auszubildenden und einem Dual-Studenten den Weg in die berufliche Zukunft. Der Distributor widmet sich damit seiner Verantwortung und eröffnet so berufliche Perspektiven für die jungen Menschen in der Region.

Neben sechs Kaufleuten für Groß- und Außenhandel, zwei für Büromanagement und sieben Fachkräften für Lagerlogistik, sind auch erstmals ein Fachinformatiker Systemintegration sowie ein IT-Systemelektroniker seit August 2019 am Start. Außerdem sammelt ein Dual-Student für International Management Praxiserfahrung in der Bergheimer Zentrale.

Als vollwertiger Teil des Teams, haben alle Berufsanfänger in einer der Abteilungen von Siewert & Kau ihre feste Heimat, durchlaufen jedoch auch andere Fachbereiche wie Administration, Logistik oder Business Intelligence, verspricht das Unternehmen. Damit können sie sich einen Gesamteindruck des Distributionsgeschäfts und seiner vielfältigen Services verschaffen.

Hohe Übernahmequote

Während die einen ihren ersten Schritt ins Berufsleben machen, begann für sechs ehemalige Auszubildende nach erfolgreichem Abschluss das Berufsleben. Rund 90 Prozent der eigenen Auszubildenden finden bei Siewert & Kau ihre berufliche Heimat.

„Wir sind froh, in Zeiten des Fachkräftemangels eine große Zahl junger Menschen von uns überzeugen zu können“, sagt Thorsten Daniels, Managing Director bei Siewert & Kau. „Für uns bedeutet das eine gute Investition in unsere Zukunft.“