9to5mac und Macrumors berichten, dass Apple eine neue Firmware für seine Bluetooth-Tracker ausrollt. Die Firmwarenummer ändert sich demnach von 1.0.291 zu 1.0.391, die Build-Nummer von 1A291e zu 1A301. Das Firmware-Update für Airtags kann man wie bei Airpods nicht erzwingen, die Software wird von dem Update-Server von Apple gepusht, wenn sich das Gerät in Verbindung mit dem iPhone befindet.

Macrumors berichtet zudem, dass das aktuelle Update in vier Stufen ablaufen soll: Zunächst erhalten lediglich ein Prozent aller Nutzer die neue Version, bis zum 3. Mai 2022 wird sich die Zahl der aktualisierten Geräte auf zehn Prozent erhöhen, bis zu 9. Mai wird ein Viertel aller Airtags aktualisiert sein – bis zum 13. Mai alle Geräte. Eine solche verteilte Aktualisierung stellt sicher, dass die Software wie gedacht funktioniert, bevor sie auf die Airtags aller Nutzer verteilt ist.

Änderungen nicht bekannt

Momentan ist noch nicht klar, ob und was genau Apple mit der neuen Firmware verändert hat. Die meisten Support-Dokumente für Airtags sind zuletzt am 9. Juli 2021 aktualisiert, als Apple das letzte Firmware-Update veröffentlicht hat. Um zu überprüfen, ob die neue Version für Ihre Airtags zur Verfügung steht, müssen Sie in die App "Wo ist?" wechseln. Dort wählen Sie den Reiter "Objekte" und tippen einen beliebigen gekoppelten Airtag an. Ein zusätzlicher Tipp auf die Batterie-Anzeige verrät die Seriennummer und die Firmware. Auf unseren Airpods befindet sich noch die Firmware 1.0.291, wir gehören also zu 99 Prozent aller Airtag-Inhaber, die noch keine neue Firmware erhalten haben. (Macwelt)