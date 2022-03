Die Nuvias Deutschland GmbH nimmt mit der SolarWinds Worldwide, LLC. einen texanischen Hersteller für IT-Managementsoftware, ins Portfolio auf. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung beschleunigt SolarWinds die geschäftliche Transformation von Unternehmen auf der ganzen Welt - unabhängig von ihrer Art, Größe oder Komplexität. Die Produkte sind ab sofort für Nuvias-Partner in der DACH-Region verfügbar.

SolarWinds bietet verschiedene Lösungen zur Lösung komplexer IT-Administrationsprobleme in den Bereichen Netzwerkmanagement, Systemmanagement, Cybersicherheit, Datenbankmanagement, IT-Helpdesk und Anwendungsmanagement an. Sie arbeiten mit IT-Service- und Betriebsfachleuten sowie DevOps- und SecOps-Experten zusammen, um die Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung hochleistungsfähiger IT-Infrastrukturen, -Anwendungen und -Umgebungen zu bewältigen.

Nuvias Summit in Hamburg

"SolarWinds ist eine großartige Erweiterung unseres bestehenden Herstellerportfolios", sagt Steffen Brieger, Director of Vendor Management bei Nuvias. "Mit den Produkten lassen sich Leistung und Verfügbarkeit verbessern, anpassbare Network Traffic-Berichte erstellen und Problemen mit VMware, vSphere und Microsoft Hyper-V identifizieren und lösen."

"SolarWinds freut sich über die Partnerschaft mit Nuvias", ergänzt Laurent Delattre, Vice President EMEA Sales bei SolarWinds. "Nun können wir zukünftig auch Resellern in der DACH-Region unsere Lösungen anbieten. Wir glauben, dass diese Partnerschaft unsere Marktdurchdringung in der Region erhöhen wird und es uns ermöglicht, unseren Kunden ein Höchstmaß an Services und Vorteilen zu bieten. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Partnerschaft."

Am 7. April 2022 können sich interessierte Fachhändler auf dem Nuvias Summit in Hamburg weitere Informationen über SolarWinds und mehr direkt vor Ort holen.