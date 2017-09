Lässt man sich beim Autofahren von seinem iPhone ablenken, kann das sehr gefährlich werden. Mit Carplay hat Apple eine Lösung, die das iPhone einerseits per Siri steuern lässt und ablenkende Bildschirminhalte nicht mehr anzeigt – für eine optimale Anbindung muss aber das Auto passen. Mit dem O6 von Fingertips Lab gibt es jedoch eine Alternative auch für ältere Fahrzeuge: Die Bluetooth-Fernbedienung in Form eines zu klein geratenen Eishockey-Pucks (etwa 4,4 Zentimeter im Durchmesser und etwas über einen Zentimeter dick) lässt sich mit einer Halterung an das Lenkrad klemmen, drei Knöpfe und Räder dienen der Fernbedienung des iPhone mit dem Daumen oder einem Finger. So lässt sich nicht nur durch Wiedergabelisten steuern, sondern auch Telefonate annehmen, Naviapps nutzen und dergleichen. Nur texten sollte man nach wie vor nicht unterwegs.

Wie unsere Kollegen der Macworld in ihrem Test herausgefunden haben, hält der O6, der via Bluetooth LE mit iPhone oder iPad kommuniziert, etwa eine Woche lang mit einer Ladung oder kann 200 Vibrationsalarme ausgeben. Negativ: Im Preis von 99 US-Dollar sind die Halterungen nicht dabei, die USB-Ladestation und die Klemme für das Lenkrad kosten jeweils 19 US-Dollar extra. Die App, die auf dem Smartphone oder Tablet die Befehle der Fernbedienung entgegennimmt, ist nur für iOS erhältlich. Für einige Basisbefehle wie Musik vor/zurück oder lauter/leiser benötigt es die kostenlose App jedoch nicht. Diese arbeitet dann aber bei der Ausgabe mit Voice-Over und deaktiviert den Bildschirm, was bessere Konzentration auf das Fahren ermöglicht. Die Ansagen sind aber auf bestimmte Dienste eingeschränkt, E-Mails liest das O6 etwa nur von einem einzelnen Account von Yahoo, Googlemail oder Outlook vor, iCloud fehlt noch in dem entsprechenden Kanal. Das O6 ist in Orange oder Grau über den Shop des Herstellers Fingertips Lab zu erwerben, beim Versand nach Deutschland muss man mit Frachtkosten rechnen.